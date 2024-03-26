Путін був "на емоціях": експерт назвав причину масованих ударів РФ по енергетиці України

Якщо удари по російських НПЗ будуть тривати, це може мати для Росії достатньо вагомий ефект, у тому числі економічний.

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Експерт Рябцев назвав причину масованих ударів РФ по енергетиці України/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН, міноборони РФ

Масовані удари ракетами і дронами країни-агресорки Росії по Україні, які сталися в минулі кілька днів, були емоційною реакцією російського диктатора Володимира Путіна на удари по російських нафтопереробних заводах.

РФ так масовано била по українській енергетиці саме тому, що для окупантів були дуже болючими удари по їхніх НПЗ. Таку думку висловив директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев в інтерв’ю Главреду.

"Якби удари по нафтопереробці не були болючими для Росії, цієї атаки на нашу енергетику не було б. Це емоційна атака, яка точно була проведена з розпорядження Путіна. Тобто це виключно емоційна реакція на доповідь, яку зробили Путіну. Якщо наші удари по НПЗ будуть тривати, це може мати для Росії достатньо вагомий ефект, у тому числі економічний", – зазначив Рябцев. відео дня

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Удари ракетами і дронами по Україні

Країна-агресорка Росія упродовж кількох минулих днів масовано била ракетами і дронами по Україні, зокрема по українській енергосистемі. Так, у ніч на 22 березня були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки. Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

В "Укренерго" описали наслідки атаки в ніч на 22 березня і заявили, що це була найбільша атака на енергосистему від початку повномасштабної війни РФ проти України. Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були такими великими, як у ніч на 22 березня.

Атаки продовжувалися і в наступні дні. Так, 24 березня атака росіян ускладнила ситуацію зі світлом у низці областей. Цього разу цілями противника була критична інфраструктура Дніпропетровської області. Помітно ускладнилась ситуація з енергопостачанням в Одеській та Хмельницькій областях, у Харкові почали діяти мережеві обмеження.

25 березня РФ вдарила балістикою по Києву. Було пошкоджено, зокрема, будинок на Печерську. Також було пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу у Печерському районі Києва. Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків. Внаслідок атаки в столиці України було п’ятеро постраждалих.

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