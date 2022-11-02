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В одних довго немає світла, в інших постійно є: в Укренерго пояснили "несправедливість" з відключеннями

2 листопада 2022, 11:56

У деяких будинках взагалі не відключають світло, тому що вони заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали або стратегічні об'єкти.

Свет, отключение света, линии электропередачи
В Укренерго пояснили "несправедливість" з відключеннями світла/ УНІАН, Вікіпедія

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі.

Коли диспетчер бачить, що у певній мережі споживання буде перевищувати можливості, то приймає рішення про відключення для стабілізації. Про це Брехт розповів в інтерв'ю виданню Speka.

"Важливо розуміти, що диспетчер Укренерго у себе на екрані монітора не бачить конкретних споживачів чи якісь заклади або установи. Він бачить обсяг споживання у мегаватах по країні або у конкретному регіоні", – зазначає член правління компанії.

Якщо потрібно стабілізувати мережу, про це рішення повідомляють обленерго, і вже вони відключають електроенергію.

"Коли диспетчер бачить, що споживання буде перевищувати можливості наявної генерації або мережі, він віддає команду операторам розподільчих мереж, тобто обленерго, застосувати графік аварійних відключень та доводить їм обсяг обмежень у мегаватах", – пояснив він.

У разі аварійних відключень в обленерго є лише 10-15 хвилин, щоб знизити споживання у мережі до потрібного рівня.

Чому у деяких будинках взагалі не відключають світло

Також Брехт пояснив, чому у деяких будинках взагалі не відключають електроенергію. У великих містах є житлові будинки, в яких споживачі заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали чи стратегічні об'єкти. А такі об’єкти не можна відключати від електроенергії. Змінити цю ситуацію не можна, хоча деякі українці і відчувають у цьому певну несправедливість.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії. Світло почало зникати з 6:00 2 листопада. Про це повідомили в Укренерго. Погодинні відключення електроенергії стартували у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській областях та Києві.

Пізніше стало відомо, що в Україні у трьох областях припиняють діяти графіки погодинного відключення світла. Таких обмежень виявилось замало для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Це стосується Харківської, Сумської та Полтавської областей.

В Укренерго раніше заявили, що на Україну очікує дуже важка зима. Агресорка Росія ставить перед собою завдання знищення енергетичної системи країни. Українцям слід економити електроенергію – не допускати, щоб всі прилади працювали вдень, вимикати світло в порожніх приміщеннях і використовувати енергоємні прилади в нічний час доби.

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