В Україні закінчилось обладнання, яке необхідне для відновлення енергооб'єктів - ДТЕК

В Україні закінчилось обладнання для ремонту енергоінфраструктури / Колаж фото УНІ​АН

В українських енергетиків закінчилось обладнання для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час телемарафону.

Нині вартість обладнання вимірюється сотнями мільйонів доларів.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих хвиль атак, які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів", - сказав Дмитро Сахарук.

В Україні існують труднощі з закупівлею необхідного обладнання. Ці труднощі пов'язані з високою ціною, бо необхідно все купувати закордоном. Компанія намагається домовитись з партнерами про передачу критично необхідного обладнання.

Ракетний терор РФ 31 жовтня

Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Внаслідок атаки в Києві був пошкоджений енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.

"Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як відомо, російські окупанти випустили 50 ракет для удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ та українська ППО змогли знищити 44 з них.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ пошкодила 18 об'єктів у 10 областях України. Більшість об'єктів були критичними.

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в результаті "прильотів" були поранені мінімум 13 осіб.

У Міноборони РФ підтвердили атаку по Україні, а також те, що метою були саме об'єкти критичної інфраструктури. В Мережі з'явилось відео запуску ракет.

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