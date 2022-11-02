В Україні розпочалися погодинні відключення світла: де знайти графіки

Відключення світла відбуватиметься за чітким графіком. Обмеження вже почались у 7 областях та Києві.
В Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії. Світло почало зникати з 6:00 2 листопада. Про це повідомили в Укренерго.
Погодинні відключення електроенергії стартували у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській областях та Києві.
"Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", - йдеться у повідомленні.
Всі ці обмеження необхідні, щоб знизити навантаження на мережі, які постраждали від російських атак по критичній інфраструктурі України.
Графіки відключення світла можна знайти на сайтах обленерго:
- Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
- Київська область - https://www.dtekkrem.com.ua/ua
- Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львів - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Вінниця - https://voe.com.ua/
- Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
- Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький - https://hoe.com.ua/
- Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
- Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
- Суми - https://www.soe.com.ua/
- Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
- Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
- Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk
Відключення світла в Україні
Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко раніше говорив, що Україні потрібно готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення. Держава-агресор завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.
В Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми в ряді регіонів.
1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла. У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.
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