В Україні розпочалися погодинні відключення світла: де знайти графіки

В Україні розпочались погодинні відключення електроенергії / Колаж фото УНІАН

В Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії. Світло почало зникати з 6:00 2 листопада. Про це повідомили в Укренерго.

Погодинні відключення електроенергії стартували у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській областях та Києві.

"Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

Всі ці обмеження необхідні, щоб знизити навантаження на мережі, які постраждали від російських атак по критичній інфраструктурі України.

Графіки відключення світла можна знайти на сайтах обленерго:

Відключення світла в Україні

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко раніше говорив, що Україні потрібно готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення. Держава-агресор завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

В Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми в ряді регіонів.

1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла. У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.

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