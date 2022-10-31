Масова ракетна атака по Україні: є "прильоти", ряд областей без світла і води

Окупанти масово вдарили ракетами по Україні / Telegram, УНІАН

Російські загарбники вранці в понеділок, 31 жовтня, масово атакували Україну ракетами. Ряд ракет вдалося збити протиповітряній обороні, проте в багатьох областях були "прильоти".

Через удари по Києву частина столиці була знеструмлена, а в деяких частинах міста немає води, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - пізніше", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Черкаській області ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури, через що частина області була знеструмлена. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Два "прильоти" були в Харкові. Там противник вдарив по об'єкту критичної інфраструктури, зазначає в Telegram мер міста Ігор Терехов.

Також піднімається дим над Запоріжжям. Через атаку на об'єкт критичної інфраструктури там також зникла електроенергія в частині міста. Про це йдеться в повідомленні ОВА в Telegram.

У Вінницькій області збита російська ракета впала в цивільні об'єкти.

Є руйнування, загиблих і поранених немає. Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов. Працюють спецслужби та ДСНС.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня. Всього окупанти випустили 15 ракет.

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