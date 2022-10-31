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Без електрики до пів доби: з'явилися нові графіки відключень в Києві

31 жовтня 2022, 17:21

У Києві можливі відключення електроенергії абонентам відразу до трьох разів на добу.

Електрика
У Києві нові графіки відключення електрики / УНІАН

Нові графіки відключення електроенергії абонентам у Києві вводяться після чергових ракетних ударів РФ по цивільній інфраструктурі України.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті постачальника електроенергії YASNO.

При цьому в столиці України можливі відключення електроенергії абонентам відразу до трьох разів на добу.

В середньому електропостачання абонентам планують відключати в проміжку до 4 годин.

У підсумку, за попереднім планом (у разі трьох відключень в день), електроживлення квартирах киян може бути відсутнім до пів доби (12 годин).

Не виключено, що в залежності від обставин, інтервали графіка в окремих випадках можуть бути зрушені приблизно на 40 хвилин.

"Енергетики докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми енергопостачання може бути відсутнім більш тривалий час", - додали в YASNO.

Додамо, що на сайті YASNO в розділі "Графік відключень" можна ознайомитися з плановими відключеннями електрики в Києві. Для цього у відповідних розділах необхідно вказати цікавить назва вулиці і номер будинку.

Без електрики до пів доби: з'явилися нові графіки відключень в Києві
/ kyiv.yasno.com.ua

Відключення електроенергії в Україні

Раніше повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені з 6 години ранку 31 жовтня у всіх регіонах.

"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження погіршили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку у всіх регіонах, скасовані", - повідомило НЕК "Укренерго" в Facebook.

За інформацією "Укренерго", для ліквідації аварій, викликаних наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільних мереж (обленерго) були введені локальні обмеження споживачів в межах областей.

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