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Киян, які від ранку були без світла, перевели на тимчасову схему живлення: у ДТЕК пояснили ситуацію

31 жовтня 2022, 19:44

Енергетикам вдалося повернути світло для 350 тисяч квартир та об’єктів водоканалу, які опинилися без електрики через ракетний удар РФ.

Свет, отключение света, линии электропередачи
Киян, які від ранку були без світла, перевели на тимчасову схему живлення/ УНІАН, Вікіпедія

Енергетики повернули світло для споживачів та об’єктів водоканалу у Києві, які від ранку 31 жовтня були без електропостачання через ракетний удар російських окупантів.

Станом на 18:00 цих споживачів перевели на тимчасову схему живлення. Про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі" у Facebook.

Проте за вказівкою системного оператор НЕК "Укренерго" у столиці Україні наразі були застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів у Києві зараз тимчасово перебувають без електропостачання.

"Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго", – йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК Київські електромережі закликали споживачів зменшити навантаження на електромережі та економити електроенергію. Громадян просять вмикати енергоємні прилади по черзі, а також максимально знизити споживання електроенергії в пікові години – з 17:00 до 23:00.

Відключення світла у Києві

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим. Росіяни вдарили по об’єктах енергосистеми.

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні було скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені з 6 години ранку 31 жовтня у всіх регіонах.

Після цього абонентам у Києві ввели нові графіки відключення електроенергії. При цьому в столиці України можливі відключення електроенергії абонентам відразу до трьох разів на добу. В середньому електропостачання абонентам планують відключати в проміжку до 4 годин.

У ДТЕК заявляли, що в українських енергетиків закінчилось обладнання для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Нове обладнання необхідно купувати закордоном, коштує все дуже дорого.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуацію зі світлом у столиці планують стабілізувати вже сьогодні. За його словами, 31 жовтня світло в будинках киян буде, але відключення триватимуть. Кличко зазначив, що електропостачання вже відновили для жителів Троєщини і частково – Подолу.

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