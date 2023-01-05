glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Хай забирають свій мотлох і відправляються на Росію": Данілов різко відповів на "перемир'я" Путіна

5 січня 2023, 19:40
Секретар РНБО запевнив, що Україна робитиме на своїй землі лише те, що вважає за необхідне.
Алексей Данилов
Данілов різко відповів на "різдвяне перемир'я" Путіна / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов різко відреагував на "різдвяне перемир'я", яке російський диктатор Володимир Путін доручив запровадити міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Данілов підкреслив, що держава-агресор має негайно залишити територію України.

"Розмовляймо практичною мовою. Кому вони це перемир'я пропонують? Самим собі? Є доволі просте рішення: хай забирають свої валізи, свій мотлох і відправляються на Росію. Ніяких перемовин з ними немає. До нас це не має жодного стосунку", - заявив Данілов в ефірі 24 каналу.

Секретар РНБО запевнив, що Україна робитиме на своїй землі те, що вважає за необхідне. Данілов зазначив, що ворог лише прикривається християнськими святами.

"Де релігія і де ті попи. Священник, який відправляє на війну вбивати дітей та жінок, дає вказівки на зґвалтування. То який це священник? Якась божевільна країна, - додав Данілов.

Нагадаємо, що 5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу запровадити режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24: 00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Як повідомляв Главред, до цього патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.
Вас може зацікавити:

перемир'я війна в Україні Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:48

Всесвітньо відома італійська модель повністю видалила молочні залози

19:40

Геннадій Гудков. Росії досить ресурсів на півтора роки війниВідеоблоги

19:40

"Хай забирають свій мотлох і відправляються на Росію": Данілов різко відповів на "перемир'я" ПутінаВідео

19:30

Святвечір 2023: красиві вірші і теплі слова для Ваших рідних

19:19

Ніякого "перемир'я" не будеПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:16

"5% на те, що перемир'я буде": експерт пояснив, що насправді означає заява КремляВідео

19:09

"Припинення вогню на Різдво": гра Путіна в договороздатність почаласяПогляд

19:07

"У хід пішли стандартні хитрощі": в ОП відповіли на "різдвяне перемир'я" від РосіїВідео

19:03

В Україні стало складніше отримати водійські права: що змінилося

Реклама
19:02

Собчак пожаліла Газманова і Меладзе після скандальної вечірки в Дубаї: "Стримуйте чекістську кров"

18:54

На Україну насувається ще одна "напасть": погода влаштує катастрофуВідео

18:45

І російським, і американським, і українським політикам вигідне затягування війни: Світан назвав причинуВідео

18:26

У Байдена не чекають швидкої перемоги України на сході над Росією - Sky NewsВідео

18:22

Медведєв забився в істериці через військову допомогу Україні і з піною біля рота погрожував НАТОВідео

18:00

"Від Брянська до Ростова": лінія фронту розтягнеться, а війна може тривати 10 років - СвітанВідео

18:00

Чому не можна спати в шкарпетках навіть в люту холодригу: стара прикмета і лікарська заборонаВідео

17:54

В Україні "заскакали" ціни на м'ясо: яке саме подорожчалоВідео

17:50

Все буде дуже смачно: коли і як потрібно солити картоплю, щоб не зіпсувати стравуВідео

17:42

Слава Дьомін розкрив відверті подробиці роману з відомою ведучою

17:30

Гороскоп Таро на 2023 рік: Рибам - проблеми з довірою, Близнюкам - свобода, Овнам - вигорянняВідео

Реклама
17:16

У Росії зникла безвісти Валюха зі "Сватів" Тетяна Кравченко

17:15

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогнюВідео

17:07

Українофоб Михалков потрапив до лікарні, стан важкий

17:00

З наступаючим Різдвом - душевні вітання і листівки напередодні світлого свята

16:59

Війна може затягнутися до 2024 року: Світан назвав виннихВідео

16:43

ЗСУ ліквідували російського майора-трансвестита

16:40

ЗСУ наближаються: у Зеленського кажуть, що "сухопутний коридор" до Криму вже на лінії вогнюВідео

16:30

Штопор не знадобиться: 4 найпростіших способи відкрити пляшку вина

16:30

Сумісність знаків Зодіаку в коханні: вони ідеально підходять один одному

16:25

Несамовито заволав: Галкін вигукнув "Героям слава" на концерті

16:23

Ніякої хімії і шкоди для волосся: як освітлити пасма домашніми засобамиВідео

16:19

Ердоган зажадав від Путіна негайно припинити вогонь в УкраїніВідео

16:08

Принц Гаррі і принц Вільям побилися через Меган Маркл - герцог Сассекський розкрив подробиці

16:02

Як перевірити якість прального порошку за допомогою курячого яйця: ви будете здивовані

15:58

"Різдвяне перемир’я": РФ вбила на Херсонщині сім’ю з 12-річною дитиноюВідео

15:43

Унікальний рецепт узвару на Різдво: що потрібно додати в напій, щоб він став шалено смачнимВідео

15:24

Українцям у січні перерахують квитанції за газ: хто має право на знижкуВідео

15:20

Найсвітліший день місяця: прикмети на 6 січня та що не можна робити в Святий вечірВідео

15:02

"Почнуть нашестя": астролог назвала 2 дуже небезпечних міста в січні і поворотну дату для УкраїниВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 січня: Левам - прощання з тривогами, Терезам - знайомство, Водоліям - творчістьВідео

Реклама
15:00

Як почистити оселедець від кісток і шкіри за одну хвилину: дивовижний секрет, перевірений рокамиВідео

14:55

Померла учасниця Голосу країни Катерина Давиденко - сестра назвала справжню причину смерті співачки

14:40

Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули країні - міністр культуриВідео

14:37

Стали відомі імена окупантів, які запускають дрони-камікадзе по УкраїніВідео

14:19

"Леопарди будуть": посол України в Німеччині оцінив шанси на розширення військової допомоги Німеччини

14:06

Таролог розповіла, коли можна чекати перелому у війніВідео

14:04

Неймовірно, але це працює: що робити якщо немає вантуза - хитрий спосібВідео

13:55

"Цинічна пастка": Подоляк розніс заяву патріарха Кирила, який клянчить "різдвяне перемир'я"Відео

13:50

"Зрада вже відбулася": Корольова розповіла про своє розлучення

13:49

Наступ ЗСУ від Криму до Донбасу і перемога над РФ: у ГУР розкрили деталі прогнозу БудановаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти