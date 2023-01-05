"Хай забирають свій мотлох і відправляються на Росію": Данілов різко відповів на "перемир'я" Путіна

Секретар РНБО запевнив, що Україна робитиме на своїй землі лише те, що вважає за необхідне.

Данілов різко відповів на "різдвяне перемир'я" Путіна / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов різко відреагував на "різдвяне перемир'я", яке російський диктатор Володимир Путін доручив запровадити міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Данілов підкреслив, що держава-агресор має негайно залишити територію України.

"Розмовляймо практичною мовою. Кому вони це перемир'я пропонують? Самим собі? Є доволі просте рішення: хай забирають свої валізи, свій мотлох і відправляються на Росію. Ніяких перемовин з ними немає. До нас це не має жодного стосунку", - заявив Данілов в ефірі 24 каналу.

Секретар РНБО запевнив, що Україна робитиме на своїй землі те, що вважає за необхідне. Данілов зазначив, що ворог лише прикривається християнськими святами.

"Де релігія і де ті попи. Священник, який відправляє на війну вбивати дітей та жінок, дає вказівки на зґвалтування. То який це священник? Якась божевільна країна, - додав Данілов.

Нагадаємо, що 5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу запровадити режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24: 00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Як повідомляв Главред, до цього патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

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