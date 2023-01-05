Партіарх Кирило цинічно благає про перемир'я: раніше він закликав вбивати українців

Патріарх РПЦ Кирило закликав встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня.

Партіарх Кирило молить про перемир'я / Фото УНІАН

Патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити Різдвяне перемир'я з 6 по 7 січня.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених в міжусобний конфлікт, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдвяний святвечір і в день Різдва Христового", - цинічно заявив він.

Нагадаємо, російський патріарх РПЦ Кирило похвалив російських окупантів за "захист руського міра" та вбивства українців.

На зустрічі з дітьми з окупованих районів Донецької та Луганської областей, він заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії.

"Сьогодні Донбас - це передня лінії оборони російського світу. А руський мір - це не тільки Росія, він скрізь, де живуть люди, виховані в традиціях православ'я і в традиціях російської моралі. Звичайно, мораль, моральність - це всеосяжні поняття, але у кожного народу, напевно, є якісь особливі точки опори у формуванні морального почуття. І ось нашими точками опори - людей, що живуть в російській мірі, є віра і любов до Вітчизни", - говорив Кирило.

Також патріарх Кирило закликав багатих людей в Росії ділитися своїми коштами з нужденними, інакше їх чекає "шлях до пекла".

"Якщо багатий здатний віддати значну частину своїх коштів іншим - тим, хто потребує, тим, хто страждає, - тоді володіння багатством стає виправданим, і ця людина буде поповнювати своє багатство - Господь буде допомагати йому збільшувати свої матеріальні можливості, поки ці можливості служать іншим людям, особливо знаходяться в критичній життєвій ситуації", - заявляв Кирило.

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