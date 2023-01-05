Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню

Президент РФ вимагає ввести з 12.00 6 січня режим припинення вогню по всій лінії фронту.

Путін / скріншот YouTube, УНІАН

5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу запровадити режим припинення вогню.

Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24: 00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

"Враховуючи звернення Святійшого Патріарха Кирила, доручаю міністру оборони РФ запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - повідомили в прес-службі Кремля.

При цьому диктатор закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.

"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню і дати можливість їм відвідати служби в Різдвяний святвечір, а також в День Різдва Христового", - заявив Путін.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

Раніше російський патріарх РПЦ Кирило похвалив російських окупантів за "захист руського міра". На зустрічі з дітьми з окупованих районів Донецької та Луганської областей він заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії.

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