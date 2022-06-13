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Публіцист розповів, які країни Європи хочуть змусити Україну піти на мир з Росією

13 червня 2022, 21:02

Як каже відомий політолог і публіцист, чотири країни Євросоюзу хочуть, щоб Київ пішов на "капітулянтську мирну угоду" з російськими агресорами.

ЄС, Україна
Публіцист розповів, які країни Європи хочуть змусити Україну піти на мир з Росією / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Чотири країни, які входять до Європейського Союзу - Франція, Німеччина, Італія та Угорщина - хочуть примусити офіційний Київ піти на невигідне для України мирна угода з російськими агресорами. Про це заявив відомий політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю журналістці Олені Трибушній.

"Чотири цих країни грають на боці Путіна і тим самим відчайдушно намагаються змусити Україну прийняти капітулянтську мирну угоду", - сказав Піонтковський,

На думку публіциста ‒ цілі війни російський диктатор Путін не змінював 24 лютого і як і раніше хоче ліквідувати Україну як державу. І саме тому він і постійно все сильніше і сильніше ескалує конфлікт.

"На цю годину Путін хоче домогтися своїх цілей захопивши Херсонську і Запорізьку області. А потім вже нав'язувати Україні капітулянтський мир. І він, крім власне втрати територій, запустить найпотужнішу кризу в українському суспільстві. Коли Путін веде війну на знищення, то варто думати не про ескалацію конфлікту, а про надання максимально можливої допомоги Україні", — сказав він.

Крім того, Піонтковський жорсткій критиці піддав твердження ‒ мовляв, заради миру з Росією Київ нібито повинна погодитися на нейтральний статус України.

"Нейтральний статус в чому? У війні, яка спрямована на знищення України? Ніколи вона цього не зробить", — підсумував публіцист.


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Нагадаємо, раніше Андрій Піонтковський заявляв про те, що Німеччина і Франція бояться перемоги України у війні з Росією, так як в цьому випадку вони втратять своє привілейоване становище в нинішній міжнародній системі.

Пізніше італійське видання La Stampa писало про те, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон маємо відвідати Україну 16 червня.

Як пишуть італійця, візит політиків відбудеться за день до того, як Європейська комісія надасть висновок за заявкою України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Цей висновок стане підставою для прийняття політичного рішення на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
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