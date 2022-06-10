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Шольц не відправить Україні зброю – військовий експерт

10 червня 2022, 09:31

Нинішній канцлер Німеччини насправді продовжує політику ексканцлера Ангели Меркель, але не зізнається у цьому.

Шольц не відправить Україні зброю – військовий експерт/ "Вікіпедія", ua.depositphotos.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не відправить Україні обіцяне озброєння для боротьби з російськими загарбниками. Він зробить усе, щоб ця зброя так і не поїхала в Україну.

Насправді Шольц приховано продовжує політику ексканцлера ФРН Ангели Меркель, але не може зізнатися у цьому публічно. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Жданов вважає, що через такий підхід німецької верхівки наша держава навряд чи отримає німецьке постачання зброї.

Для України це буде не смертельно, проте доведеться якось компенсувати нестачу зброї, на яку розраховували. Можливо, це вдасться зробити за рахунок постачання від інших західних партнерів.

"Нещодавно видання Bild фактично напряму звинуватило Меркель та Шольца у "відмиванні" російських грошей. Тому, я вважаю, Шольц зробить усе, аби озброєння не потрапило до України. Для нас це буде не смертельно, але болісно.Єдине, що нам прийдеться це озброєння компенсувати за допомогою постачання. Може бути, того самого лендлізу або військової допомоги від інших країн Заходу", – зазначив військовий експерт.

читайте такожЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі – ГенштабЗа його словами, Україна зараз отримує від Німеччини лише фінансову допомогу. Фактично, з ФРН не надходить нічого, крім грошей і невеликої гуманітарної допомоги. За словами експерта, виходить так, ніби Німеччина відкупляється грошима.

Суми коштів, які находять від ФРН, суттєві, проте Україні у багатьох випадках більше потрібне саме озброєння.

"Коли обіцяли "Гепарди" – це ж військове ППО, це те, що нам було вкрай необхідно, тому що російська авіація дуже сильно працює по наших позиціях. Але ні "Гепарди", ні "Леопарди" – я їх назвав "німецький зоопарк" – до нас таки і не дійшли", – розповів Олег Жданов.

Німеччина досі не надала Україні обіцяну зброю

Нагадаємо, у бік Німеччини уже звучало багато критики за те, що вона не надає Україні необхідні й обіцяні бронетранспортери Marder та інше озброєння.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

Раніше повідомлялося, що Україні доведеться чекати на обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню аж до зими. Адже Німецькі РСЗВ потребують оновлення програмного забезпечення, і це може зайняти не один місяць.

У свою чергу Олаф Шольц заявив, що Німеччина нібито є одним з головних прихильників України у військовому відношенні і допомагає більше, ніж "майже хто-небудь інший".

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда жорстко висловився про дії Шольца і Макрона, які на тлі війни Росії проти України проводять розмови з російським диктатором Путіним. Дуда наголосив, що такі розмови не дають ніяких корисних результатів для закінчення війни, а тільки узаконюють особу, яка відповідальна за злочини армії РФ в Україні.

Читайте також:

війна в Україні оружие вторгнення Росії оборонне озброєння Олег Жданов Олаф Шольц
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