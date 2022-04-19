"Прямо зараз йде потужний артобстріл": Арестович назвав завдання окупантів у головному бою за Донбас

За словами Арестовича, армія РФ поставила собі чотири головні завдання в новій битві за Донбас.
Ще 17 квітня почалася активна фаза наступу російських військ на схід, і прямо зараз йде потужний артобстріл.
Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
За словами Арестовича, армія РФ поставила собі чотири головні завдання в новій битві за Донбас:
- Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк.
- Другий напрямок - Ізюмський. Там російські військові "радісно йдуть у напрямку Слов'янська та Краматорська. Барвінкове і так далі". Там знаходяться 25 військ РФ.
- Гуляйполе (місто Запорізької області) та Маріуполь.
- Херсонський напрямок.
При цьому Арестович спростував інформацію про окупацію Кремінної.
"Там зараз тривають вуличні бої", - сказав Арестович.
Він пояснив, що Росія хоче взяти Кремінну, оскільки тоді вони відріжуть ці населені пункти від "великої землі"
читайте такожРосія почала битву за Донбас: Зеленський попередив українців
Битва України і Росії за Донбас
У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.
Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.
Читайте також:
- Росія намірилася зжерти Україну по шматках: чого чекати від битви за Донбас
- Битва за Донбас: Україні не можна затягувати з контрударом-Atlantic Council
- Світ навиворіт. Лисичанськ: Комаров показав катастрофу, яку влаштували окупанти на Донбасі