"Прямо зараз йде потужний артобстріл": Арестович назвав завдання окупантів у головному бою за Донбас

Арестович / Reuters, Офіс президента

Ще 17 квітня почалася активна фаза наступу російських військ на схід, і прямо зараз йде потужний артобстріл.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, армія РФ поставила собі чотири головні завдання в новій битві за Донбас:

Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк.

Другий напрямок - Ізюмський. Там російські військові "радісно йдуть у напрямку Слов'янська та Краматорська. Барвінкове і так далі". Там знаходяться 25 військ РФ.

Гуляйполе (місто Запорізької області) та Маріуполь.

Херсонський напрямок.

При цьому Арестович спростував інформацію про окупацію Кремінної.

"Там зараз тривають вуличні бої", - сказав Арестович.

Він пояснив, що Росія хоче взяти Кремінну, оскільки тоді вони відріжуть ці населені пункти від "великої землі"

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Битва України і Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

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