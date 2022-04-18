Світ навиворіт. Лисичанськ: Комаров показав катастрофу, яку влаштували окупанти на Донбасі

Дмитро Комаров / скріншот

Український журналіст і ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров показав моторошні руйнування армією РФ в Донецькій і Луганській області.

Комаров опублікував відео, яке особисто зробив під час відвідування Донецької та Луганської області, і підкреслив, що в даний час російські військові просто вбивають людей і знищують міста.

"Донецька і Луганська область. Дуже прошу людей евакуюватися. Допомогти евакуюватися тим, хто не може сам. РФ прос**ли свою "спецоперацію". Вони "перемагають" тільки у своїй вигаданій віртуальній реальності по телеку на федеральних каналах і в рос ЗМІ. А попереду 9 травня - їм важливо придумати, що назвати "перемогою". Тому на Донбасі і Луганщині зараз включили саму підлу тактику "захисту" Донбасу - просто вбивати людей і знищувати міста, щоб просуватися вже по випаленій землі. Типу звільнили", — пише Комаров в соцмережі.

Він також закликав людей терміново евакуюватися і попередив, що в РФ мають намір перетворити Донецьку і Луганську області на другий Маріуполь.

читайте такожСвіт навиворіт в Україні: Комаров показав страшні кадри руйнувань у Києві

"На жінок, дітей і людей похилого віку їм плювати. Все одно потім скажуть по телеку, що "вони самі себе обстріляли". Їдьте з Сєвєродонецька. Якщо ваші рідні без Інтернету - телефонуйте сусідам, друзям, знайомим. Поки з міста вийти можна, але Кремль хоче зробити тут за масштабами трагедії і руйнувань другий Маріуполь. Ворог без честі, совісті і принципів. Він поранений. Він в конвульсіях. 9 травня йому важливо повісити своєму населенню на вуха нову брехливу локшину. Заради цього Донецьку і Луганську область, якою вони "захищають", прямо зараз стырають з лиця землі. Наші бійці добре дають відсіч. Тому армія рф, не здатна на чесний бій, просто зносить мирні міста з повітря: авіабомбами, ракетами, артилерією. Купа винищувачів рф. Заходять, далеко не метушаться - бояться. Особливо не ціляться. Багато льотчиків з досвідом вже не хочуть виконувати накази, тому часто літають курсанти, яким пообіцяли підвищення в званні і ще якісь плюшки за вбивства. Залетіли, скинули бомби все одно куди і звалили. "Порятунок Донбасу" - це його знищення. Я бачу ці місця своїми очима, а не за відосиками з телеграму. Буде великий бій. Не силовикам зараз на сході біля лінії вогню занадто небезпечно. Будь ласка, всі хто близько, їдьте", - написав журналіст.

читайте такожДмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областей

Читайте також: