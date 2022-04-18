Битва за Донбас: Україні не можна затягувати з контрударом - Atlantic Council

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У вирішальній битві за Донбас акцент України буде зроблений не на обороні від великих атакуючих сил, а на її наступальних діях проти окупантів.

Аналітики Atlantic Council виділили два потенційних напрямки російських атак.

Де чекати на атаки РФ

Кремль має намір взяти під контроль (або знищити) Маріуполь і тим самим усунути українську військову присутність у сухопутному коридорі між Кримом і Донбасом.

Окупанти швидше за все, проведуть наступ на півдні в напрямку Ізюм.

У відповідь на зміну російської стратегії українські сили переходять до більш активних контратак.

Експерти кажуть, що Україна готується до масштабного зіткнення з російськими силами на Сході, тому гостро потребує важкого озброєння для витіснення російських військ з Донецька і Луганська.

Відзначається, що незважаючи на те, що РФ перемістила основні зусилля на схід, її повітряні і ракетні удари тривають по всій Україні. Мета - перешкодити українським ППО зосередитися виключно на Донбасі і завдати шкоди українським регіонам.

Контрнаступ ЗСУ

"Українцям доведеться не тільки стримувати просування російських військ, а й вибивати їх з укріплених позицій. Вважаємо, що такий характер бойових дій може перетворитися на кровопролитну війну на виснаження. В її ході лінія фронту буде переміщатися то в одну, то в іншу сторону", - зазначають експерти.

Щоб протистояти наступу РФ на Донбасі і перейти в контрнаступ, українцям знадобляться наступальне озброєння:

наземні вогневі засоби;

ударна авіація;

бронетехніка;

протикорабельні системи.

Зосередження сил на Донбасі дає російській армії можливість розмістити недосвідчених солдатів на оборонних позиціях в підконтрольних районах Росії. Там її підрозділи матимуть самі переваги в обороні, якими користувалася Україна на початкових етапах російського вторгнення.

Аналітики переконані, що ЗСУ не повинні затягувати з контрнаступом: "Щоб протистояти новій стратегії Росії, Україна повинна вогнем і маневром вибити російські сили з Маріуполя, запобігти формуванню сухопутного коридору з Донбасу в Крим і звільнити окуповану територію на захід і північ від Донецька. Це потрібно зробити, перш ніж росіяни закріпили там успіх. Українські удари в напрямку Криму і по окупованих районах Донбасу потрібно наносити переважно артвогнем з далеких дистанцій і ударами з повітря".

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