Протести польських фермерів відрізняються від попередніх страйків - ДПСУ

В Україні звернули увагу на антиукраїнські дії окремих страйкарів.

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Польські фермери знову блокували кордон з Україною / Колаж Главреда, фото УНІАН та Facebook

Польські фермери, на відміну від польських перевізників у листопаді 2023 року, не передавали Україні жодних запитів. Це один з пунктів, що відрізняє ці протести на кордоні, розповів в ефірі 24 каналу речник прикордонної служби Андрій Демченко.

Демченко підозрює, що в цьому випадку поляки найперше переймаються за конкуренцію з українськими товарами, які слідують далі у Європу.

"Інформація надходила від польських прикордонників, що тоді зазначалися певні вимоги, які доносилися до української сторони на кшталт "чому стоять польські перевізники та що вони конкретно хочуть". У цьому випадку від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, щоб польські фермери висували якісь вимоги щодо України", - висловився Демченко. відео дня

Також у ДПСУ звернули увагу на антиукраїнські заяви окремих протестувальників.

"Ми бачимо їхні нещирі емоції щодо українців, коли вони, блокуючи кордон, стикаються з водіями вантажівок та пасажирами, які слідують автобусам", - додав представник прикордонної служби.

Блокування фермерами польсько-українського кордону

Під час протестів на польсько-українському кордоні 20 лютого один з пікетувальників привіз з собою плакат із закликом до кремлівського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною". На передній частині машини також було прикріплено великий прапор СРСР.

Фермеру буде скеровано повідомлення у зв'язку з пропагандою тоталітарного режиму.

Водночас ЗМІ пишуть, що фермером нібито є Петр Панасюк. Сайт "Миротворець" позначив чоловіка як російського агента. Адже у своїх соцмережах він регулярно постить відверті фейки про Україну та українську армію, тоді як схвалює й рекламує злочинні дії окупаційних військ.

Цікаво, що Петр Панасюк співпрацює з іншим учасником протестів Рафалом Меклером, який так само має багато "бізнес-звʼязків" з росіянами і білорусами.

Напередодні нових протестів на польсько-українському кордоні президент Володимир Зеленський зазначив, що події на кордоні з Польщею не можна розглядати як щось нормальне або буденне.

"Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", – наголосив він.

Варто зауважити, що це не перший скандал, яким закінчувалися протести польських фермерів. 20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону. А 15 лютого під час протестів у Вроцлаві демонстранти, з-поміж іншого, закидали будівлю Єврокомісії у Вроцлаві яйцями. Під час заворушень польські фермери також знищили банер "Солідарні з Україною", який спершу облили червоною фарбою і теж закидали яйцями.

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