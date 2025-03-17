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Просила Путіна "захистити румунів": депутатці заборонили в'їзд в Україну

Віталій Кірсанов
17 березня 2025, 19:58
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Діану Шошоаке нещодавно не допустили до виборів президента Румунії через її антиконституційні заяви.
Діана Шошоаке
Діана Шошоаке / колаж: Главред, фото: facebook.com/DianaSosoacaOficial

Коротко:

  • Діана Шошоаке пише листи Володимиру Путіну
  • Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет України
  • Шошоаке поширює наративи Кремля

Служба безпеки на 3 роки заборонила в'їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке, яка підтримує війну Росії проти України. Про це заявили в українській спецслужбі.

Зазначається, що Шошоаке пише листи російському диктатору Володимиру Путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення нашої держави.

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Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет і міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних і південно-західних регіонах.

Крім того, вона регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

"У нас є румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, що був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути", - написала нещодавно Шошоаке в листі до Путіна.

Висловлювання румунських політиків на адресу України - головне:

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами. Зокрема, 2023 року Шошоаке подала законопроєкт, який пропонував розірвати договір про добросусідство і співпрацю Румунії та України. Вона закликала "приєднати історичні території", а саме Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

У квітні 2024 року Діана Шошоаке, яку підозрюють у зв'язках із Кремлем, із трибуни вона вигукнула: "Слава Москві!".

Раніше в МЗС України прокоментували заяви румунського політика Келіна Джорджеску, який претендував на посаду президента Румунії і говорив про те, що Україна - "вигадана держава".

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Хто така Діана Шошоаке

Діана Шошоаке - румунська жінка-політик. Голова партії "SOS Romania" з 2022 року. Депутатка Європейського парламенту з 16 липня 2024 року. У минулому - сенаторка Румунії (2020-2024). Народилася 13 листопада 1975 року в Бухаресті. Закінчила Румуно-американський університет у Бухаресті, має ступінь магістра права. Румунська преса відносить Шошоаке до ультраправих політиків. Вона виступає за вихід Румунії з Європейського союзу і дотримується антиімміграційної риторики.

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