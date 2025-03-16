Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

Діану Шошоаке нещодавно не допустили до виборів президента через її антиконституційні заяви.

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Діана Шошоаке / колаж: Главред, фото: facebook.com/DianaSosoacaOficial

Що сказала Діана Шошоаке:

У Румунії встановилася "справжня диктатура"

Україна "незаконно утримує" румунські території

Лідерка партії "SOS Romania" Діана Шошоаке, яку не допустили до першого туру виборів президента Румунії, написала листа російському президенту Володимиру Путіну, в якому заявила, що хоче "повернути" нібито румунські території, які належать Україні. Про це повідомляє Digi24.

Приводом для листа стало рішення Центральної виборчої комісії Румунії вдруге не допустити її до виборів президента через її антиконституційні заяви.

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Шошоаке вважає, що насправді це пов'язано з її неодноразовими закликами налагодити "добрі відносини" з Росією, а в Румунії насправді встановилася "справжня диктатура".

"У нас є румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, що був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути", - ідеться в листі лідерки "SOS Romania".

У зв'язку з цим Шошоаке просить Путіна "врахувати цю її вимогу" в переговорах, що відбуваються з приводу миру в Україні.

Висловлювання румунських політиків на адресу України - головне:

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами. Зокрема, 2023 року Шошоаке подала законопроєкт, який пропонував розірвати договір про добросусідство та співробітництво Румунії та України. Вона закликала "приєднати історичні території", а саме Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

У квітні 2024 року Діана Шошоаке, яку підозрюють у зв'язках із Кремлем, із трибуни вона вигукнула: "Слава Москві!".

Раніше в МЗС України прокоментували заяви румунського політика Келіна Джорджеску, який претендував на посаду президента Румунії і говорив про те, що Україна - "вигадана держава".

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Хто така Діана Шошоаке Діана Шошоаке - румунська жінка-політик. Голова партії "SOS Romania" з 2022 року. Депутатка Європейського парламенту з 16 липня 2024 року. У минулому - сенаторка Румунії (2020-2024). Народилася 13 листопада 1975 року в Бухаресті. Закінчила Румуно-американський університет у Бухаресті, має ступінь магістра права. Румунська преса відносить Шошоаке до ультраправих політиків. Вона виступає за вихід Румунії з Європейського союзу і дотримується антиімміграційної риторики.

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