"Україна – вигадана держава": у МЗС відповіли проросійському Джорджеску

В інтересах Румунії - досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру, кажуть у МЗС.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vymyshlennoe-gosudarstvo-v-mid-otvetili-prorossiyskomu-dzhordzhesku-10635293.html Посилання скопійоване

У Румунії заявили про домагання на землі України / Колаж: Главред, фото: pexels, google maps

Важливо:

Висловлювання Джорджеску є "проявом крайньої неповаги"

Тези Джорджеску повністю тотожні тезам пропаганди РФ

У МЗС України прокоментували заяви румунського політика Келина Джорджеску, який претендував на посаду президента Румунії, який говорив про те, що Україна - "вигадана держава".

Такі висловлювання є "проявом крайньої неповаги до України та українського народу", наголосили в українському МЗС.

відео дня

"Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви або дії, що зазіхають на суверенітет і територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям. На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Калина Джорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві", - вказується в повідомленні.

Українські дипломати переконані, що в інтересах Румунії та румунського народу - досягнення всеосяжного, справедливого та сталого миру в сусідній Україні та нагадали, що до планів Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить.

Водночас у міністерстві зазначили, що цінують підтримку від Румунії та румунського народу.

"Розраховуємо на подальший розвиток дружніх українсько-румунських відносин, що мають характер стратегічного партнерства, на благо наших двох народів", - підсумували в заяві МЗС.

Нагадаємо, румунський політик заявив про плани захопити Буковину. Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою".

Раніше один із лідерів партії "Альянс за об'єднання румунів" Клаудіу Тирзіу раптово висловив бажання анексувати українські території і домогтися "відлиги у відносинах із РФ". Він вирішив, що в України потрібно забрати Буковину, Закарпаття та Одеську область.

Як повідомляв Главред, раніше Діана Шошоаке подала "проєкт закону", в якому вона закликає розірвати договір про добросусідство і співробітництво з Україною та анексувати Північну Буковину, Марамуреш і острів Зміїний. Київ ініціює санкції проти політичного діяча.

Інші новини:

Хто такий Келін Джорджеску Келін Джорджеску (рум. Călin Georgescu) - румунський політичний і державний діяч. Народився 26 березня 1962 року в Бухаресті. Закінчив Бухарестський університет сільськогосподарських наук і ветеринарії. У 1999 році здобув докторський ступінь у галузі ґрунтознавства, пише Вікіпедія. У 1990-х роках працював у міністерстві навколишнього середовища і міністерстві закордонних справ Румунії. Кандидатуру Джорджеску тричі пропонували призначити на посаду прем'єр-міністра - у 2011, 2012 і 2016 роках. На президентських виборах 2024 року висунувся на посаду глави держави як незалежний кандидат. Здобув перемогу в першому турі та вийшов у другий, запланований на 8 грудня, разом з Оленою Ласконі. 6 грудня Конституційний суд анулював результати першого туру, заявивши, що необхідно забезпечити "правильність виборчого процесу" через інформацію про нелегальне фінансування агітаційної кампанії Келіна Джорджеску та ймовірне втручання з боку Російської Федерації. Джорджеску називав президента Росії Путіна "людиною, яка любить свою країну" і заявляв, що Румунія повинна слідувати "російській мудрості", назвавши Україну "вигаданою державою", заперечуючи при цьому свою "проросійську" позицію. Джорджеску є прихильником низки теорій змови. Він не вірить в існування COVID-19 і політ НАСА на Місяць. Також він стверджував, що людей чіпують через газовані напої та заперечує зміну клімату.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред