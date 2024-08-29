Прорив у можливостях: що відомо про нову балістику для ЗСУ - The War Zone

Зовні ОТРК Грім-2 і його ракета дуже схожі на російську ракету Іскандер-М.

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В Україні могли доопрацювати ОТРК Грім 2 / Колаж: Главред, Фото: mil.in.ua, скріншот відео КБ "Південне"

Нова українська балістична ракета, про яку нещодавно заявляв президент Володимир Зеленський, може бути доопрацьованим варіантом оперативно-тактичного ракетного комплексу Грім-2 розробки КБ Південне.

Випробування ракетного двигуна для цього ОТРК відбулися 2018 року, того ж року на військовому параді в Києві було продемонстровано 10-колісну транспортно-монтажно-пускову установку комплексу Грім-2 (він же Сапсан) на дві ракети з маркуванням ЗСУ, йдеться в матеріалі профільного видання The War Zone.

Зазначається, що зовні цей ОТРК і його ракета дуже схожі на російську ракету Іскандер-М, тож Грім-2 може мати радіус дії від 280 км до 500 км.

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Іншим варіантом може бути не зовсім балістична ракета в її чистому розумінні, йдеться у статті. Не виключено, що це може бути балістична ракета ближнього радіусу дії з радіусом дії до 300 кілометрів. Наявна в Україні Вільха-М калібром 300 мм також підійде під визначення "балістичної ракети".

Аналітики переконані, що нова зброя дала б ЗСУ дуже цінний новий варіант для дистанційного нанесення ударів, який не можна порівняти ні з чим іншим із того, що вже має Україна на озброєнні.

Пояснюється, що можливості застосування власних балістичних ракет не підпадали б під жодні іноземні обмеження на її використання - як це відбувається зараз із багатьма зразками зброї великої дальності, що постачають Україні США.

Уточнюється, що наявність нових балістичних ракет була б "серйозним розвитком" можливостей України. Адже балістичні ракети, як правило, досягають дуже високих швидкостей і складної траєкторії на кінцевій фазі польоту, що створює особливий виклик для протиповітряної та протиракетної оборони противника порівняно з іншими видами ракет (балістика є значно небезпечнішою для ворога порівняно з дозвуковими крилатими ракетами або з безпілотниками-камікадзе).

ЗСУ також могли б використовувати балістичні ракети разом з іншими типами ракет і безпілотниками для більш масштабних і комбінованих атак, щоб створити ще більш складні сценарії ударів для росіян. Адже саме це регулярно роблять російські військові під час масованих ударів по Україні, резюмують у The War Zone.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Президент наголосив, що це важлива для оборони країни подія, однак деталей щодо виробництва відкривати не став.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про випробування балістичної ракети України. Іван Киричевський вважає, що створення балістичної ракети стало великим досягненням для України.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця". Відомо, що українська ракета-дрон була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки.

/ Инфографика: Главред

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