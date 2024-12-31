Прорив російських ДРГ через кордон: в ДПСУ прокоментували ситуацію

Українські захисники продовжують постійний моніторинг прикордоння та лінії кордону.

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Спроби заходу ворожих ДРГ залишаються / Колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100007977645893, facebook.com/zahidnuy.kordon

Що сказав Демченко:

Ворог хоче розширити зону свого контролю на Харківщині

Ворожі ДРГ рідше намагаються прорватися через кордон

Українські прикордонники "тримають руку на пульсі"

Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) країни-агресорки Росії продовжують спроби перетину кордону з Україною у Харківській області. Ситуацію прокоментував в етері телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, таким чином окупаційні війська РФ все ще пробують реалізувати план із розширення зони свого контролю в регіоні, хоча й їхня активність в порівняні зменшилась.

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"У Харківській області є два напрямки, на яких ведуться активні бойові дії. Це ділянки біля населених пунктів Липці та Вовчанськ. Але мушу зазначити, що не зникає загроза від російських диверсійних груп, хоча їхня активність менша, ніж це було раніше, проте спроби заходу ворожих ДРГ залишаються", - зазначив він.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Українські захисники для виявлення новий спроб заходу ворожих ДРГ застосовують засоби фіксації місцевості та безпілотники.

Активність російських ДРГ на кордоні з Україною

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці листопада 2024 року російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів, але українські оборонці зупинили окупантів. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області.

Раніше стало відомо, що на півночі України ворог активно застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Цьому сприяють як погіршення погодних умов, так і природні особливості – суцільні лісові масиви, болотяна місцевість, дрібні річки, водойми.

Напередодні також повідомлялося, що загроза прориву ворожих ДРГ залишається в межах Сумської області, де найбільше таких випадків фіксувалось.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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