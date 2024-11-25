Ворожі ДРГ активізувалися на Харківщині: чи є загроза масштабного наступу

Окупанти намагаються "прощупувати" позиції українських захисників.

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ЗСУ відбивали атаку російської ДРГ / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Основне:

Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині

ЗСУ ліквідували російських диверсантів

Окупанти не проводять активний наступ на Дергачівському напрямку

У ніч з 24 на 25 листопада російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його словами, російська ДРГ намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка.

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Він підреслив, що українські оборонці зупинили окупантів. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області.

"Час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів.", - написав начальник Дергачівської МВА.

Задоренко наголосив, що росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується.

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Як писав Главред з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), українські військові досягли успіхів у районі Глибокого, завдаючи втрат російським підрозділам і відбиваючи їхні атаки. За інформацією інституту, ЗСУ просунулись на північ від Харкова. Геолокаційні дані підтверджують, що українські сили зайняли лісову зону поблизу Глибокого, розташовану на південному сході від населеного пункту.

Нещодавно командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Назарій Кішак розповів про появу північнокорейських військових на Харківському напрямку. Проте в Оперативно-тактичному угрупованні "Харків" спростували подібні заяви про солдатів КНДР.

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомляв, що російські окупанти намагаються захопити Куп'янськ на Харківщині. Це місто нині пріоритетна ціль для РФ. Він додав, що ворог постійно обстрілює місто з артилерії та скидає авіаційні бомби. Ситуація дуже складна.

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Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

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