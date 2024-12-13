Українські прикордонники відбили спробу заходу ДРГ: куди хотів пройти ворог

Жодного прориву кордону з боку РФ не було.

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Спроба заходу ДРГ / колаж: Главред, фото: Андрій Демченко, ДПСУ, скріншот із відео

Ключові тези:

Прикордонники відбили спробу заходу ДРГ

Загроза ДРГ залишається для Чернігівської та Харківської області

Українські прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи окупантів у Харківській області. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, активність російських диверсантів наразі не така висока, як раніше.

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"Водночас загроза залишається - в межах Сумської області, де найбільше таких випадків фіксувалось. Загроза є для Чернігівської області та для Харківщини. Саме у цій області днями прикордонники відбили спробу заходу ДРГ, по якій було завдано ураження, і ворог відступив за лінію державного кордону", - наголосив Демченко.

Він також додав, що жодного прориву кордону з боку РФ ні на Сумщині, ні на інших ділянках не було.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий" заявив, що якщо армія РФ зайде в Покровськ Донецької області, то Силам оборони України, ймовірно, доведеться залишити місто. Оборона навряд чи триватиме довго.

Також відомо, що ситуація навколо "Успенівського мішка" на півдні від Курахового погіршується. Зокрема, українські захисники можуть потрапити в оточення.

Крім того, представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти готуються до штурмових дій у Запорізькій області. Ворог стягнув на передові позиції штурмовиків і вивіз поранених. Загарбники можуть вдатися до тактики малих груп.

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Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

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