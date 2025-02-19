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Окупанти можуть змістити акцент на інший напрямок: яка ситуація на фронті

Марія Николишин
19 лютого 2025, 16:42
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У найближчій перспективі росіяни можуть спробувати просунутися до кордонів Донецької області з Дніпропетровською.
Окупанти можуть змістити акцент на інший напрямок: яка ситуація на фронті
Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

  • Наступ росіян на фронті загальмувався
  • В окупантів зараз немає сил, щоб взяти Покровськ
  • Водночас, армія РФ має успіхи в районі Курахового

Наступ армії країни-агресора Росії на фронті, зокрема на Покровському напрямку, помітно загальмувався. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

За його словами, ЗСУ перейшли до контратак.

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"У найближчій перспективі казати про оточення Покровська й тим паче взяття цього міста для росіян немає сенсу. Зараз немає сил у них. У найближчій перспективі вони можуть спробувати просунутися до кордонів Донецької області з Дніпропетровською. І записати це собі в політичний плюс і не більше. Оскільки для того, щоб там наступати, доведеться перекидати війська", - наголосив він.

Експерт зауважив, що російські загарбники наразі мають певні успіхи в районі Курахового. Втім, на його думку, найближчим часом росіяни можуть змістити акцент на інший напрямок.

"Він для росіян буде більше на Краматорському напрямку, під Куп'янськом чи на Курщині. Але під Покровськом вони загальмувалися", - підсумував Попович.

Окупанти можуть змістити акцент на інший напрямок: яка ситуація на фронті
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що армія країни-агресорки Росії відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами - снігом та туманами.

Майор Віктор Трегубов заявив, що на Покровському напрямку точаться бої. Проте останнім часом російські окупанти на цій ділянці фронту отримують більше проблем, ніж вони на те сподівалися.

Крім того, відомо, що Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська.

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Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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