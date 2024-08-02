Прорив до кінця серпня: в ISW пояснили, чому окупанти просуваються на Донбасі

Аналітики прогнозують уповільнення наступу РФ, оскільки війська агресора "просуваються до лінії великих і більш урбанізованих населених пунктів".

https://glavred.net/ukraine/proryv-do-konca-avgusta-v-isw-obyasnili-pochemu-okkupanty-prodvigayutsya-na-donbasse-10585172.html Посилання скопійоване

У ISW пояснили, чому окупанти просуваються на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Російська армія активно просувається на Донбасі. Зокрема, просуванню армії РФ у напрямку Покровська на Донеччині сприяє нестача живої сили в ЗСУ та рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

При цьому аналітики прогнозують уповільнення наступальної операції РФ, оскільки війська агресора "просуваються до лінії великих і більш урбанізованих населених пунктів".

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що Сили оборони на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту, тому поки що не в змозі сповільнити просування росіян.

відео дня

За його словами, затримки з наданням західної, і особливо американської військової допомоги, призвели до затримок з оснащенням новостворених українських підрозділів і переоснащенням тих, які вже брали участь у боях.

У звіті ISW також зазначається, що армія РФ використовує цю слабкість для поступового здобуття тактичних переваг на північний захід від Авдіївки, де війська агресора намагаються досягти обмеженого тактичного оточення Сил оборони на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине - Гродівка - Мирноград та на лівому березі річки Вовча.

"Оприлюднені 1 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські війська просунулися далі в межах Веселого в напрямку траси Т0511. Найвіддаленіше підтверджене російське просування зафіксовано приблизно за 3,5 кілометра від околиць селища Гродівка", - ідеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

РФ може домогтися оперативного прориву: названо терміни

Російські військові блогери стверджують, що війська РФ наступають на південь від Веселого вздовж залізничної лінії та вітрозахисних смуг у напрямку Сергіївки та Желанного (на південь від Веселого). Це може сприяти подальшим зусиллям із тактичного оточення українських військ на цій ділянці, якщо росіяни зможуть їх належним чином використати.

Українські та російські джерела також повідомили, що російські війська захопили Тимофіївку на північ від дороги О0544 і району Веселого.

Відстань до Покровська станом на 2 серпня / deepstatemap.live

Машовець охарактеризував нещодавнє просування російських військ у районі на південний схід від дороги О0544, як тактичне проникнення вглиб позицій ЗСУ. За його словами, за останні тижні російські війська просунулися на 6,5 кілометра вглиб і на 7,5 кілометра завширшки від Сокола до Сергіївки, перетинаючи річки Вовча і Казенний Торець (які протікають через Прогрес-Вовче і Лозуватське).

Аналітик попередив, що війська РФ близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня.

Ситуація на фронті - останні новини

Увечері 1 серпня аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що окупаційна армія РФ захопила Веселе на схід від Гродівки на Покровському напрямку Донецької області. Як уточнюють у повідомленні, ситуація залишається критичною і водночас вона продовжує погіршуватися.

У ніч на 1 серпня аналітики повідомили, що російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

За останній тиждень російські окупаційні війська домоглися швидких успіхів на сході Донецької області, захопивши кілька населених пунктів і наблизившись до міста Покровськ. Армія РФ тисне, незважаючи на втрати, і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ. Як пише видання The New York Times, наразі російські окупанти перебувають усього менш ніж за 20 кілометрів від Покровська. Окупанти активніше досліджують українські лінії оборони, щоб виявити ослаблені позиції перед новою атакою і проривом.

Як пише CNN, втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред