Прорив до кінця серпня: в ISW пояснили, чому окупанти просуваються на Донбасі

Російська армія активно просувається на Донбасі. Зокрема, просуванню армії РФ у напрямку Покровська на Донеччині сприяє нестача живої сили в ЗСУ та рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

При цьому аналітики прогнозують уповільнення наступальної операції РФ, оскільки війська агресора "просуваються до лінії великих і більш урбанізованих населених пунктів".

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що Сили оборони на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту, тому поки що не в змозі сповільнити просування росіян.

За його словами, затримки з наданням західної, і особливо американської військової допомоги, призвели до затримок з оснащенням новостворених українських підрозділів і переоснащенням тих, які вже брали участь у боях.

У звіті ISW також зазначається, що армія РФ використовує цю слабкість для поступового здобуття тактичних переваг на північний захід від Авдіївки, де війська агресора намагаються досягти обмеженого тактичного оточення Сил оборони на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине - Гродівка - Мирноград та на лівому березі річки Вовча.

"Оприлюднені 1 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські війська просунулися далі в межах Веселого в напрямку траси Т0511. Найвіддаленіше підтверджене російське просування зафіксовано приблизно за 3,5 кілометра від околиць селища Гродівка", - ідеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.