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У Зеленського попередили про тривожний прогноз у війні РФ проти України

Олексій Тесля
1 серпня 2024, 21:17
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На сьогодні проти українців воює практично вся Російська Федерація, нагадав Михайло Подоляк.
Армія РФ, Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував сценарій продовження війни / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Українці мають бути готові до того, що знищення їхньої країни в майбутньому стане сенсом життя для всіх росіян, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як написав він у Telegram, сьогодні в боях народжується не тільки нова українська еліта, а й нова... російська.

"Максимально мерзенна, людожерська і примітивна. А тому складену в окопах пропагандистську міфологію про "захист Вітчизни" і "боротьбу за багатополярний світ" неможливо буде зруйнувати впродовж життя покоління, яке визрівало, розглядаючи українців у приціл. Ми маємо бути готові до того, що знищення України стане в майбутньому сенсом життя для більш ніж ста мільйонів росіян. І це має визначати наші нинішні дії. Просто подумайте про все це...", - підкреслив представник ОП.

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При цьому він нагадав про те, що війна РФ проти України почалася одноосібним рішенням російського диктатора Володимира Путіна, а зараз проти українців воює практично вся Російська Федерація.

"Формальне засідання російської Радбезу було потрібне тільки для фіксації "колективного злочину". Надії, що російський народ негайно виступить проти, були смішними. Але надії, що росіяни з часом протверезіють від людських та економічних втрат, також не виправдалися. Абсолютно. Сьогодні проти України воює практично вся Російська Федерація. Втрати разом із постійним тиском пропаганди озлобили населення, зацементували ненависть до всього українського", - зазначив радник глави ОП.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

За його словами, тих, хто проти війни, змусили мовчати або заарештували до в'язниці, проте агітація за війну з Україною та НАТО поширюється, де тільки можливо.

"Противників війни змусили замовкнути, частково вичавивши їх із країни, частково - згноївши в тюрмах. Натомість агітація за війну з Україною, НАТО й усім навколишнім світом тепер поширюється в РФ навіть у музейних екскурсіях, зі шкільних підручників і театральних підмостків - звісно, і через усі доступні телевізійні та інтернет-канали. Сумнівів там ні в кого не залишилося: "Росія веде в Україні спровоковану демократіями війну за виживання". Абсурдно? Так. Бо маємо класичну геноцидну війну агресора проти іншої суверенної держави. Агресор - виключно Росія. Але тим не менше...", - додав Подоляк.

Раніше в Кабміні насторожили сумним прогнозом. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що війна в Україні триватиме і в 2025 році. Такий прогноз він озвучив, коментуючи фінансові потреби України на наступний рік.

Нагадаємо, раніше з'явився несподіваний сценарій завершення війни. Росія сподівалася отримати легку перемогу над Україною та відновити свій вплив, наголосив Максим Розумний.

Як повідомлялося раніше, австрійський полковник назвав три сценарії розвитку війни в Україні. Навіть якщо Україна продовжуватиме хоробро битися, вона зможе перемогти лише за умови, що союзники продовжуватимуть підтримувати її, сказав Маркус Райснер.

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військова агресія РФ Михайло Подоляк війна Росії та України
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