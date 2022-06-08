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Прокуратура оголосила підозру підполковнику-окупанту, який наказував катувати людей на Сумщині

8 червня 2022, 13:51

Проти підполковника армії РФ відкрили кримінальну справу за фактами порушення законів і звичаїв війни (частина 1 стаття 438 Кримінального кодексу України).

Суд, окупант
Прокуратура оголосила підозру підполковнику-окупанту / Офіс генпрокурора, ua.depositphotos.com

Українські правоохоронці заочно оголосили підозру підполковнику армії окупантів, який віддавав накази про тортури мирних жителів міста Конотоп (Сумська область). Про це повідомляють представники Офісу генпрокурора.

За даними слідчих, підполковник росіянин разом зі своїми солдатами і офіцерами незаконно перетнув кордон у Сумській області. 25 лютого нинішнього року на В'їзді в село В'язове за його наказом окупанти організували блокпост. Скоро там затримали місцевого жителя-водія. Бідолаху відвезли на аграрне підприємство, де підполковник наказав підлеглим роздягнути чоловіка, зв'язати і тримати в холодній кімнаті 4-5 годин з наручниками на руках. Поруч були чорні поліетиленові мішки, в яких, ймовірно, знаходилися тіла вбитих українців. Через кілька годин окупанти відпустили полоненого.

28 лютого за наказом все того ж підполковника окупанти затримали двох місцевих жителів, які розвозили хліб. На них наділи наручники і зав'язали очі, а також систематично і жорстоко били. Вороги намагалися дізнатися від затриманих дані про патріотично налаштованих жителів Конотопа і про те, де знаходяться позиції ЗСУ. Лише 2 березня їх відпустили.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російському пілоту Олександру Красноярцеву, який бомбив житлові квартали Чернігова на своєму винищувачі, офіс генпрокурора оголосив про підозру, йому загрожує довічне ув'язнення.

Красноярцев - один з досвідчених путінських окупантів, який за свої звірства проти мирного населення в Сирії був відзначений нагородами і навіть отримав прийом у місцевого диктатора Башара Асада. Бійці ЗСУ збили його 5 березня, коли окупант був за штурвалом літака Су-34

До того настоятель храму УПЦ Сергій Чудинович з Херсона розповів, яким бузувірським тортурам піддавали його російські окупанти.

"Заламали руки, сказали, що життя моє закінчилося, і мене будуть розбирати на частини. Перевели в інше приміщення, там почали бити кийком в область серця. Били по ногах, душили, зв'язали руки скотчем ззаду. Замість води дали горілку. Дали в руки кийок помацати руками і сказали, що мене зґвалтують нею. Били, потім почали розстібати штани, роздягли, поставили на коліна, притиснули і сказали, що запхають в мене кийок. Я прощався з життям, молився. Намагалися зґвалтувати", - повідав свою моторошну історію священнослужитель.

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Автор: Єгор Бунін
новини України новини Сум війна Росії та України
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