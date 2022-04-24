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Збитому під Черніговом путінському пілоту оголосили про підозру: аж до довічного

24 квітня 2022, 13:23

23 квітня СБУ повідомила про підозру Красноярцеву за статтею про порушення законів війни, об'єднаному з умисним вбивством (стаття 438 частина 2 КК України).

Красноярців
Полонений російський пілот-окупант Олександр Красноярцев / ЗСУ

Російському пілоту Олександру Красноярцеву, який бомбив житлові квартали Чернігова на своєму винищувачі Су-34, оголошено про підозру, йому загрожує довічне ув'язнення. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі офісу генпрокурора.

5 березня над територією України був збитий ворожий літак Су-34, що виконував бомбардування житлових кварталів Чернігова. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув, а пілота Красноярцева українські сили взяли в полон.

Красноярцев - один з досвідчених путінських окупантів, який за свої звірства проти мирного населення в Сирії був удостоєний нагород і навіть прийому з місцевим диктатором Башаром Асадом.

23 квітня СБУ при погодженні прокуратури повідомила про підозру Красноярцеву за статтею про порушення законів і звичаїв війни, об'єднаному з умисним вбивством (стаття 438 частина 2 КК України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше льотчик збитого над Харківською областю новітнього винищувача російських окупантів Су-35С встиг катапультуватися, а також пройшов більше десяти кілометрів у спробі сховатися, але був затриманий.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий український журналіст Юрій Бутусов.

"Льотчик намагався сховатися, і пішов від місця падіння літака більш ніж на 10 кілометрів. Однак підрозділи 24-ї бригади, батальйону НГУ імені Кульчицького, місцевої тероборони і 81-ї бригади організували масштабні пошуки, в результаті розрахунок зенітників 81-ї бригади затримав злочинця", - уточнив Бутусов.

Автор: Єгор Бунін
viber
винищувач-перехоплювач новини України
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