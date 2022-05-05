"Бойові буряти" Путіна попалися на грабежах і тортурах українців: названо імена мародерів

Прокуратура оголосила в розшук мародерів РФ / Facebook / VenediktovaIryna

Правоохоронці встановили військовослужбовців російської в/ч 46108, які порушили закони і звичаї війни. Це Баясхалан Шультумов і Павло Аганаєв.

Як розповіла генпрокурор Ірина Венедиктова, до такого висновку дійшли співробітники прокуратури спільно з СБУ та Департаментом спецрозслідувань Нацполіції.

"За даними слідства, на початку березня 2022 року в тимчасово окупованому селі Бузова Бучанського району вони незаконно увірвалися в приватний будинок, де переховувалися від звірств загарбників відразу кілька сімей. Військові РФ погрожували цивільним вогнепальною зброєю та фізичною розправою. Серед потерпілих навіть жінки і діти. А чоловіків вони били прикладом автомата, руками і ногами", - повідомили в ОГП.

Відомо, що, крім знущань, військові армії мародерів забрали у людей 60 тисяч доларів грошових заощаджень. Правоохоронці перевіряють цих осіб також на причетність до скоєння інших військових злочинів на території України.

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Що відомо про бучанського ката

Підозрюваний Колоцей народився і виріс в білоруському місті Мозирі. Довгий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.

За даними прокуратури, Колоцей має відношення до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.

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