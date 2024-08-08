На тлі боїв у Курській області: Сирський тричі за день доповідав Зеленському

Українці прагнуть якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру, сказав Зеленський.

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Сирський тричі за день доповідав Зеленському / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/osirskiy

Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський.

Глава держави вкотре подякував нашим захисникам за роботу на фронті. Президент також розповів про доповіді Олександра Сирського, Рустема Умєрова і Василя Малюка.

За його словами, цього дня він заслухав уже три доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

відео дня

Він наголосив, що доповіді були результативними, саме такими, які потрібні нашій державі зараз.

"Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблено", – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що українці прагнуть якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде.

"Сьогодні також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії. Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним", – додав президент.

Крім того, глава держави згадав про доповідь керівника СБУ Василя Малюка про операції та делікатну роботу СБУ, яка захищає українців від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, 6 серпня російські окупанти поскаржилися на прорив кордону в районі Курської області. Варто підкреслити, що в Україні не коментували причетність до боїв.

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін через добу прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Крім того, у середу, 7 серпня, влада Курської області оголосила в регіоні "режим надзвичайної ситуації". В прикордонних регіонах РФ зберігається кризова ситуація.

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