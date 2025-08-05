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Знищили кілька сотень окупантів: ГУРівці провели потужні спецоперації на Сумщині

Ангеліна Підвисоцька
5 серпня 2025, 11:49
837
Українські бійці змогли вибити ворога з позицій, зачистити їх та закріпитися.
операция ГУР
ГУРівці провели спецоперацію зі знищення ворога / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • ГУР провело потужну спецоперацію на Сумщині
  • Бійці ГУР знищили кілька сотень окупантів
  • Українські спецпідрозділи зупинили наступ ворога та зачистили позиції

Українські бійці Головного управління розвідки розбили понад вісім рот російських окупантів на Сумщині, зупиняючи наступ ворога. Відео спецоперації ГУР розлетілось в Мережі.

Під час спецоперації вдалося зупинити наступ ворога, зачистити позиції та закріпитися на них.

відео дня

"Просування московитів — зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ — зірвано. Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура", - йдеться у повідомленні.

Операція була проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" та "6 загін спеціальних дій". Усі вони входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Втрати росіян складають щонайменше 334 ліквідованими та понад 550 пораненими. ГУРівці опублікували відео, на якому зафіксовані стрімкі рейди в тилу окупантів, робота артилерії, ліквідація окупанти та ближній стрілецький бій.

Дивіться відео зі спецоперацією ГУР на Сумщині:

спецоперация ГУР
ГУРівці провели спецоперацію зі знищення ворога / фото: скріншот

Ситуація в Сумській області - останні новини

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він слідкує за ситуацією в Сумській області та надалі продовжуватиме спостерігати за обстановкою. Під час спілкування з пресою в рамках поїздки до Флориди журналіст розповів Трампу, що російські окупанти зібрали поблизу Сум 50 тисяч своїх військових, і запитав, якими будуть дії президента США, якщо РФ почне наступ.

Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема, в районах Хотинської та Юнаківської громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили просування ворога і завдали втрат, скориставшись його слабкістю. За словами експерта Дмитра Жмайла, ініціативу перехоплено, а плани окупантів щодо просування вглиб Сумщини тимчасово зірвано.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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