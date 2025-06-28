Брянськ затягло димом: ЗМІ повідомили про ураження ГУР військових об'єктів РФ

Місцеві жителі заявили про проліт безпілотників над містом.

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Що відомо про атаку на Брянськ 28 червня / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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У Брянську прогриміли вибухи

Дрони ГУР атакували об'єкти РФ

Під удар потрапив 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ

28 червня, у День Конституції України у Брянську, що в країні-агресорці Росії, були атаковані військові об'єкти. Про це повідомили джерела РБК-Україна у розвідці.

З'ясувалося, що з самого ранку місцеві ЗМІ повідомляли, що у Брянську було чути сильну стрілянину та потужні вибухи після неї. Жителі російського міста повідомляли про прольоти невідомих безпілотників.

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Водночас місцева влада традиційно ніяк не прокоментувала вибухи, а лише попередила мешканців, що знімати роботу ППО категорично неможна.

Однак джерела в ГУР повідомили ЗМІ, що внаслідок атаки були уражені об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті атаки безпілотників тимчасово призупинили роботу заводу "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї — одного з основних виробників аміаку та азотних добрив у Росії.

Нещодавно ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові склади з ракетним паливом і паливно-мастильними матеріалами 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у місті Брянськ.

Раніше над Волгоградом пролунала атака безпілотників. Стало відомо, що мешканці міста зафільмували пожежу поблизу аеродрому - на кадрах видно густий дим.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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