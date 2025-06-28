Брянськ затягло димом: ЗМІ повідомили про ураження ГУР військових об'єктів РФ

Головне:
- У Брянську прогриміли вибухи
- Дрони ГУР атакували об'єкти РФ
- Під удар потрапив 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ
28 червня, у День Конституції України у Брянську, що в країні-агресорці Росії, були атаковані військові об'єкти. Про це повідомили джерела РБК-Україна у розвідці.
З'ясувалося, що з самого ранку місцеві ЗМІ повідомляли, що у Брянську було чути сильну стрілянину та потужні вибухи після неї. Жителі російського міста повідомляли про прольоти невідомих безпілотників.
Водночас місцева влада традиційно ніяк не прокоментувала вибухи, а лише попередила мешканців, що знімати роботу ППО категорично неможна.
Однак джерела в ГУР повідомили ЗМІ, що внаслідок атаки були уражені об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Наслідки атаки наразі уточнюються.
Удари вглиб Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в результаті атаки безпілотників тимчасово призупинили роботу заводу "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї — одного з основних виробників аміаку та азотних добрив у Росії.
Нещодавно ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові склади з ракетним паливом і паливно-мастильними матеріалами 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у місті Брянськ.
Раніше над Волгоградом пролунала атака безпілотників. Стало відомо, що мешканці міста зафільмували пожежу поблизу аеродрому - на кадрах видно густий дим.
Інші новини:
- З України за добу виїхало 51 тисяч людей: що неочікувано стало причиною
- У Криму на аеродромі РФ люта пожежа: ЗМІ повідомили про серйозні наслідки
- ЗМІ повідомили, що до Дніпра долетів перший російський КАБ: в ПС прокоментували
Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред