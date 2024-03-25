Пробоїна і крен: у ГУР розповіли подробиці удару по російському кораблю "Ямал"

23 березня 2024 року в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи - під удар потрапили об'єкти Чорноморського флоту РФ.

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БДК "Ямал" зазнав серйозних пошкоджень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар по великому десантному кораблю країни-агресора Росії "Ямал" і розкрили деталі пошкоджень.

Як повідомляє пресслужба ГУР, 23 березня 2024 року в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи - під удар потрапили об'єкти Чорноморського флоту РФ.

"Зокрема, було атаковано 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал". За оцінками військової розвідки України, характер пошкоджень "Ямала" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт", - ідеться у повідомленні.

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У розвідці додали, що окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля.

Інші деталі щодо втрат агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки і оборони України проти військових об'єктів Росії уточнюються.

БДК "Ямал" - що про нього відомо "Ямал" (БДК 67) - великий десантний корабель проекту 775, перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Корабель побудований у польському Гданську 1987 року, увійшов до складу радянського флоту 1988 року. Спочатку мав найменування "БДК-67", з 3 січня 2002 року має назву "Ямал" у зв'язку з тим, що в червні 2001 року над кораблем взяла шефство адміністрація Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації. Входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту РФ, військова частина 72136, передає Вікіпедія. У 2013-2015 роках перебував у середземноморському з'єднанні ВМФ РФ. БДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті, повідомили в ГУР Міноборони України.

Удари по ЧФ РФ у Криму

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що Сили оборони успішно вразили великі десантні кораблі російських окупантів "Ямал" і "Азов".

У Росії визнали великі втрати після ударів ЗСУ по Криму: пропагандисти акцентували увагу на тому, що було уражено "добре замаскований командний пункт". Також заявлено про втрати особового складу.

Експерт із питань національної безпеки, військовослужбовець Іван Варченко заявив, що удар по російських окупантах у захопленому Севастополі та ураження великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов" - ще один крок до знищення ворожих командних пунктів. Найближчим часом усі кораблі Чорноморського флоту РФ будуть знищені.

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