ГУР зламало сервери Міноборони РФ: отримали доступ до секретних документів

Тепер Україна володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало міноборони РФ.

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ГУР зламало сервери Міноборони РФ / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

У Головному управління розвідки МОУ повідомили, що українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти Міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства.

Як інформує пресслужба ГУР, що тепер Україна володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони РФ, а також масивом секретної службової документації російського відомства. Зокрема, йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства Росії. За словами ГУР, одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок.

"Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів - усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ", - наголошують у розвідці. відео дня

Так, у розпорядженні воєнної розвідки України також опинилась службова документація заступника Міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича. У ГУР підкреслюють, що він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

"Робота у кіберпросторі Росії спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресорки триває. Далі буде!" - зазначили українські розвідники.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло, що РФ хоче залучити до операції "Майдан-3" десятки людей. Серед таких осіб можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

У ГУР назвали прізвища головних призвідників операції "Майдан-3". Країна-агресорка Росія вже витратила 1,5$ млрд на операцію і також задіє осіб, які перейшли на бік Москви, сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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