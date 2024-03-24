Не тільки кораблі: у Росії визнали великі втрати після ударів ЗСУ по Криму

За твердженням кремлівських пропагандистів, Україна вдарила по місцю скупчення російських морпіхів. РосЗМІ скиглять про великі втрати.

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ЗСУ вдарили по об'єктах російських окупантів у Севастополі / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Російські пропагандисти визнають, що крім ураження кораблів ЧФ у Криму в суботу, 23 березня, ЗСУ вдарили по "добре замаскованому" командному пункту в Севастополі, в якому під час прильоту перебувало понад 20 офіцерів.

У російських пабліках поширюється інформація про ліквідацію 34 військових РФ у Криму (з них 11 офіцерів), близько 40 "трьохсотих" і пошкодження трьох літаків Су-27 на аеродромі "Бельбек".

Повідомляється, що 16 російських загарбників перебувають у "дуже важкому стані", кількість "двохсотих" може зрости.

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Агресія РФ у Криму і на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією. Цього ж року на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

За даними пропагандистів, один із Су знищено, два "практично точно відремонтують".

Крім того, один з ударів припав на місце дислокації російських морпіхів. За словами "воєнкорів", "там серйозні жертви".

Разом з тим, російські пропагандисти навмисне замовчують щодо озвученого Україною ураження двох десантних кораблів.

Вибухи у Криму - останні новини

У ніч на 24 березня у Криму пролунали вибухи. У Севастополі місцеві нарахували щонайменше 6 вибухів - у районах Козачої Бухти та мису Фіолент. Крім цього, "гучно" було в районі аеродрому Бельбек.

У районі Козачої Бухти, за попередніми даними військових, був приліт по місцю розташування 810 бригади морської піхоти РФ.

У ЗСУ вже вдень, 24 березня, підтвердили ураження двох великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" внаслідок нічної атаки на півострів, удару по центру зв'язку Чорноморського флоту та інших об'єктів ЧФ.

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