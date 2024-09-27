'Проблема номер один' для ЗСУ на фронті: названо найефективнішу зброю РФ

Зараз у росіян є ліміт на застосування цього виду зброї.

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Найефективніша зброя РФ / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Вікіпедія

Останні чотири доби окупанти щоденно запускала керовані авіаційні бомби по Запоріжжю. Це пов’язано з тим, що росіяни модернізували конструкцію авіаційних бомб, тож дальність польоту КАБів збільшилася і вони стали для росіян найефективнішою зброєю. Про це розповів експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, передає "Київ 24".

"Ми втрачаємо позиції тільки через КАБ. Це проблема номер один на усіх фронтах для усієї нашої піхоти", – наголосив він.

За його словами, росіяни мають потенціал до виготовлення КАБів, адже технологічно їх не дуже важко виробляти.

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"(Виробництво КАБів – ред.) — це мікс новітніх технологій, які працюють на супутниковій навігації. ФАБ-500 – це дуже стара авіабомба, якої на російських складах дуже багато", – пояснив експерт.

Він також додав, що російські КАБи стали для нашого війська суттєвою проблемою.

"Чисте поле з окопами, по якому працює бомба вагою 500 кг, просто вигорає від КАБу. Наші хлопці не можуть зачепитися за цю землю", – каже Бескрестнов.

При цьому експерт зазначає, що у росіян є зараз ліміт на застосування КАБів. Наразі росіяни запускають по 100-150 КАБів на добу. Хоча на складах вони мають їх значно більше.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ КАБами по Україні - останні новини

Нагадаємо, 26 вересня росіяни вдарили КАБом по приватному будинку у Харкові. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, "приліт" був по будинку у Київському районі Харкова. Загалом було три удари КАБами по місту, два з яких вдарили по лісовому масиву.

23 вересня РФ 6 разів вдарила по Запоріжжю КАБами. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, загорілися припарковані машини.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявляв, що російські окупанти змогли модернізувати керовані авіабомби для збільшення дальності ударів по території України.

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