Горить будинок, є постраждалі: росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову

У Харкові прогриміли потужні вибухи. Над містом піднявся великий стовп диму. Відомо, що у місті були зафіксовані "прильоти". Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
Росіяни вдарили КАБом по приватному будинку. Вже є інформація про трьох постраждалих, у них осколкові поранення.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, "приліт" був по будинку у Київському районі Харкова. Загалом було три удари КАБами по місту, два з яких вдарили по лісовому масиву.
Він також уточнив, що внаслідок ударів було пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. В одному з будинків горить дах.
Синєгубов також уточнив, що допомогу надали 4 постраждалим. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще дві жінки - осколкові поранення. Одну постраждалу жінку госпіталізували.
Що таке КАБ?
КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.
Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.
Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.
Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.
Масований обстріл Харкова 24 вересня - усі новини
У вівторок, 24 вересня, Росія завдала авіаційних ударів по Харкову, під вогнем опинилися житлові квартали, зафіксовано пряме влучання в одну з двох багатоповерхівок. Унаслідок удару по багатоповерхівці в Київському районі міста "склалися" квартири з восьмого по третій поверхи. У зруйнованому під'їзді проживали 82 людини.
Станом на 18:00 того ж дня кількість постраждалих збільшилася до 31. Під завалами може бути щонайменше одна людина. Наймолодша постраждала - дівчина 17 років, найстаршій - 87 років. Відомо, що четверо людей перебували у важкому стані.
Повідомляється, що росіяни використовували ФАБ-500 під час удару по Харкову у вівторок. Уламки саме цієї бомби правоохоронні органи виявили на місці одного з ворожих влучень.
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