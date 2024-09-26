Горить будинок, є постраждалі: росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову

Після "прильотів" над Харковом піднялись стовпи диму.

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Росіяни вдарили КАБами по Харкову / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот

У Харкові прогриміли потужні вибухи. Над містом піднявся великий стовп диму. Відомо, що у місті були зафіксовані "прильоти". Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

Росіяни вдарили КАБом по приватному будинку. Вже є інформація про трьох постраждалих, у них осколкові поранення.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, "приліт" був по будинку у Київському районі Харкова. Загалом було три удари КАБами по місту, два з яких вдарили по лісовому масиву.

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Він також уточнив, що внаслідок ударів було пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. В одному з будинків горить дах.

Синєгубов також уточнив, що допомогу надали 4 постраждалим. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще дві жінки - осколкові поранення. Одну постраждалу жінку госпіталізували.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Масований обстріл Харкова 24 вересня - усі новини

У вівторок, 24 вересня, Росія завдала авіаційних ударів по Харкову, під вогнем опинилися житлові квартали, зафіксовано пряме влучання в одну з двох багатоповерхівок. Унаслідок удару по багатоповерхівці в Київському районі міста "склалися" квартири з восьмого по третій поверхи. У зруйнованому під'їзді проживали 82 людини.

Станом на 18:00 того ж дня кількість постраждалих збільшилася до 31. Під завалами може бути щонайменше одна людина. Наймолодша постраждала - дівчина 17 років, найстаршій - 87 років. Відомо, що четверо людей перебували у важкому стані.

Повідомляється, що росіяни використовували ФАБ-500 під час удару по Харкову у вівторок. Уламки саме цієї бомби правоохоронні органи виявили на місці одного з ворожих влучень.

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