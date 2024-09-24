Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

Експерти повідомили, шо ФАБ-500Т могла летіти на відстань до 30-40 кілометрів.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-zavdala-udaru-po-zaporizhzhyu-ridkisnimi-bombami-yak-rf-udoskonalila-jih-10599803.html Посилання скопійоване

РФ атакує Запоріжжя новими бомбами / колаж: Главред, фото: ДСНС, Вікіпедія

Російські окупанти могли бити по Запоріжжю за допомогою авіабомб ФАБ-500Т. Їх ворог використовує досить рідко.

Видання Defense Express звернуло увагу, що на відео роботи саперів біля Запоріжжя, які знешкоджували російську авіабомбу, ймовірно, присутня ФАБ-500Т. Її росіяни могли оснастити уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК).

За даними журналістів, ФАБ-500Т було створено за радянських часів та призначено для застосування за допомогою розвідувально-ударних літаків МіГ-25РБ.

відео дня

"Т" у назві авіабомби означає "термостійка" - корпус бомби повинен був витримувати температурні навантаження, оскільки МіГ-25РБ міг набирати швидкість до 3000 кілометрів на годину.

При цьому, як з'ясувало Defense Express, ФАБ-500Т могла летіти на відстань до 30-40 кілометрів за умови необхідного розгону літака-носія. Тепер УМПК дозволяє бомбі летіти ще далі.

Ймовірно, росіяни відновили виробництво таких авіабомб на своїх заводах, оскільки у березні пропагандисти публікували відповідні кадри.

Defense Express допускає, що при оснащенні ФАБ-500Т уніфікованим модулем планування та корекції радіус дії бомби стає значно більшим, ніж 70 кілометрів - поки що це "стандартна" дальність польоту для авіабомб окупантів.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Обстріл Запоріжжя - що відомо

Нагадаємо, що 24 вересня армія РФ дві години била по Запоріжжю. Ворог ударив по приватному сектору. Відбулося руйнування житлового будинку та ще один повністю знищений. Також відомо, що загинула людина, також є поранені, зокрема дві дитини.

РФ 6 разів вдарила по Запоріжжю 23 вересня. Російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами, після чого у місті пролунали потужні вибухи. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки, також здійнялася сильна пожежа.

РФ вдарила ракетою по Запоріжжю - 8-річний хлопчик загинув. Унаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові будинки, розташовані поруч. Окупанти за добу 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред