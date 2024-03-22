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"Ухвалили важливі рішення": Зеленський після Ставки сказав, що найкраще захистить Україну

Альона Вороніна
22 березня 2024, 18:40
Під час Ставки було ухвалено кілька закритих рішень. Проте лише одне рішення наших партнерів може допомогти найкраще захистити Україну, наголосив Зеленський.
Ракетный удар РФ по Украине 22 марта, Владимир Зеленский
Зеленський після Ставки сказав, що найкраще захистить Україну/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 22 березня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання головним питанням була ситуація в енергетичній сфері після нічної атаки російських окупантів по Україні.

Глава Української держави повідомив, що під час Ставки обговорювалися, зокрема, відновлювальні роботи, підключення будинків до світла, води й тепла після російської атаки.

"Ставка. Єдина тема сьогодні – енергетика. Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади. Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою", – зазначив Зеленський.

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Він розповів, що про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення і подальшого захисту під час Ставки доповіли голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Головнокомандувач Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук доповіли про роботу ППО в ці два непростих дні.

Що найкраще захистить Україну від атак РФ

Президент України зазначив, що під час Ставки були ухвалені кілька закритих рішень. У той же час він наголосив, що найкраще від ударів окупантів нашу державу може захистити достатня кількість сучасних систем протиповітряної оборони, які можуть надати наші західні партнери.

"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", – зазначив Зеленський.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

ДніпроГЕС - що про неї відомо

Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія.

Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.
Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.
У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено.

Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. Зеленський повідомив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям.

У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області, кажуть у МВС.

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