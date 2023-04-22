"Примітивний папуга" : у Зеленського висміяли путінського глашатая Пєскова

Дмитро Пєсков не є генератором інтелектуальних смислів, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк жорстко висміяв Дмитра Пєскова / Скріншот

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висміяв прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якому довіряють озвучувати заздалегідь написані тексти.

Про це він сказав в інтерв'ю Каналу 24, коментуючи висловлювання Пєскова щодо розширення НАТО і війни з Україною.

"Хто це взагалі такий? Пєсков не є генератором інтелектуальних смислів — це людина-папуга, людина, яка щось повторює. Він після 14 місяців війни повторює: "Ми не допустимо НАТО". Дружечок, піди не допусти НАТО до Фінляндії", — говорить представник ОП.

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Він упевнений в тому, що до Пєскову потрібно ставитися, як: "До неадекватної, примітивної людини, яка повторює те, що не має сенсу. Чому? Тому що інтелектуально опрацювати це він не може".

Разом з тим радник глави ОП переконаний в тому, що в Україні набагато більше людей, які генерують смисли.

"Вони продовжують нести нісенітницю вже 14 місяців, класичну російську нісенітницю. Суб'єктивність України вища, ніж у РФ", — додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше дочка прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова - Єлизавета назвала санкції, введені проти неї, "необґрунтованими і несправедливими". Вона заявила, що "не з простої сім'ї", але при цьому "зробила себе сама".

Також ми писали, що синові прес-секретаря Володимира Путіна Миколи Пєскова в прямому ефірі подзвонили і запропонували з'явитися до військкомату у зв'язку з мобілізацією. Пранк організували прихильники опозиціонера Олексія Навального.

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