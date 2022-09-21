Сина Пєскова в прямому ефірі покликали на мобілізацію: мажор прикрився Путіним

Дмитро і Микола Пєскови

Сину прес-секретаря Володимира Путіна Миколі Пєскову в прямому ефірі подзвонили і запропонували з'явитися до військкомату у зв'язку з мобілізацією.

Пранк організували прихильники опозиціонера Олексія Навального. Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.

"Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там знаходився. Я буду це вирішувати на іншому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які у мене є права. Завтра щоб мене забрали - повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає - але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, Я кажу вам про політичні певні нюанси", - відповів "воєнкому" Микола.

При цьому син Пєскова заявив, що не готовий записатися добровольцем - тільки якщо його особисто попросить про це Путін.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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