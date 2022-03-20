"Я була дуже здивована, це несправедливо і необґрунтовано": дочка Пєскова відреагувала на санкції

Пєсков з дочкою

Дочка прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова - Єлизавета вважає санкції, введені проти неї, "необґрунтованими і несправедливими".

У коментарі Business Insider дівчина зазначила, що вона "не з простої сім'ї", але при цьому "зробила себе сама".

Також Пєскова запевнила, що не може вплинути на ситуацію, у зв'язку з чим здивована обмеженнями, які світ ввів проти неї і брата.

"Мені здається це абсолютно несправедливим і необґрунтованим. Я була дуже здивована, тому що дивно вводити санкції щодо людини, якій 24 роки і який не має ніякого відношення до ситуації", - сказала дочка Пєскова.

читайте такожНеприйнятні для всього світу: Путін назвав свої умови для зустрічі з ЗеленськимКрім цього, Єлизавета заявила, що санкції не вплинуть на її фінансове становище, на відміну від інших росіян. Але її засмучують обмеження щодо подорожей.

"Я засмучена, тому що я люблю подорожувати і люблю різні культури. Я - громадянка світу, і не можу з цим нічого вдіяти", - заявила вона.

А ось війну, яку РФ розв'язала в Україні, Пєскова відмовилася обговорювати.

Нагадаємо, жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять в Російську Федерацію.

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