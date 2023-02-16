Сурков розповів про нездійсненний план по Мінським угодами: Пєсков "закосив" під дурника

Колишній заступник голови адміністрації Путіна Владислав Сурков заявив, що працював над Мінськими угодами, виходячи з того, що вони не повинні бути виконані.

Дмитро Пєсков, Владислав Сурков / колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Одіозний російський політік, колишній заступник голови адміністрації російського диктатора Путіна Владислав Сурков заявив, що з самого початку планував Мінські угоди як нездійсненні. Про це повідомляє тамтешнє видання "Вєдомості" з посиланням на інтерв'ю Суркова директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову.

Також Сурков сказав, що вважає дії російських окупантів в Україні ефективними. І вибухнув фантазіями на тему нормалізацію відносин країни-агресора РФ і Заходу вже в недалекому майбутньому.

Трохи пізніше спікер диктатора Путіна Дмитро Пєсков в коментарі "РБК" заявив - основне завдання Мінських угод було - змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання.

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"Тому природно основне завдання було-все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі", − сказав він.

Заява Ангели Меркель про Мінські угоди

Раньше Ангела Меркель сказала про те, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових. Зараз це сильніша, більш стійка Країна. Тоді, впевнена вона, Україна була б розгромлена військами Путіна.

Меркель сказала, що не шкодує про те, що залишила свій пост, оскільки відчувала, що її уряд не зміг досягти прогресу не тільки в російсько-українській кризі, але і в конфліктах в Молдові, Грузії, Сирії та Лівії, до яких була залучена Росія.