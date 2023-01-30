"Дуже незручна ситуація": Пєсков спробував виправдати Путіна за погрози Джонсону ракетами

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що колишній британський прем'єр Борис Джонсон нібито "не зрозумів, про що з ним говорив Путін".

Дмитро Пєсков звинуватив Бориса Джонсона у брехні / Фото УНІАН

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що його шеф Володимир Путін не погрожував ракетним ударом експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону, звинувативши британського політика у брехні.

Пєсков стверджує, Джонсон нібито "не зрозумів, про що з ним говорив Путін".

"Те, що сказав пан Джонсон, — це неправда. Точніше, це брехня", — цитують Пєскова російські пропагандистські ЗМІ 30 січня.

Також Пєсков виклав свою версію подій, згідно з якою нібито Путін заявляв, що вступ України в НАТО й потенційне розміщення ракет біля кордону РФ означатиме, що, "будь-яка ракета долетить до Москви в лічені хвилини".

"Якщо цей пасаж був таким чином сприйнятий, це дуже незручна ситуація", – висловився Пєсков.

Як повідомляв Главред, в документальному фільмі "Путін проти Заходу" Борис Джонсон розповів про телефонну розмову, яка у нього відбулася з президентом Росії незадовго до вторгнення РФ в Україну.

"У якийсь момент він (Путін, – ред.) ніби пригрозив мені та сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось в цьому дусі", - розповів Джонсон.

За його словами, російський диктатор був "дуже фамільярним" під час надзвичайно важливого телефонного дзвінка. При цьому політик зазначив, що тоді не знав, чи була погроза Путіна щирою.

Раніше Борис Джонсон назвав українського лідера Володимира Зеленського "дуже сміливим хлопцем". Він припустив, що без Зеленського історія війни Росії проти України могла бути іншою.

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