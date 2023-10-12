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Росія частково вивела війська з Токмака: мер Мелітополя розповів подробиці

Андрій Ганчук
12 жовтня 2023, 16:23 оновлено 12 жовтня, 16:32
На тлі наступу Сил оборони України у Запорізькій області російським окупантам доводиться проводити часткову евакуацію, сказав мер Мелітополя Іван Федоров.
Токмак, війська РФ
Ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака і Молочанська - Федоров / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська агресора Росії в умовах контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області вивели частину своїх підрозділів із захопленого Токмака і перемістили їх до інших міст регіону. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Як повідомляє Радіо Свобода, він розповів про те, що росіяни вивели частину своїх підрозділи із Токмака і Молочанська.

"Щодня наші військові просуваються крок за кроком на запорізькому напрямку в бік Мелітополя. Яку тенденцію ми маємо по ворогах? Перш за все, сьогодні ми вже можемо підтверджувати інформацію, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака, Молочанська. Наприклад, з Токмацького нелегального "виконкому" вивезли майже половину співробітників, може навіть більше", - сказав Федоров.

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Крім того, він додав, що евакуюють деякі підрозділи ФСБ і вивозять родичів російських військових.

"Також евакуювали деякі освітні заклади, евакуювали деякі підрозділи ФСБ, і своїх родичів всі військові також вивезли. На жаль, поки що вони перевозять їх до тимчасово окупованого Мелітополя. Але я впевнений, що це точно ненадовго", - підкреслив Іван Федоров.

Ситуація навколо Токмака

Звільнення Токмака і Мелітополя - питання часу, вважає колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, для цього ЗСУ потрібно зруйнувати логістику окупантів, яка веде до Токмака і взяти місто в напівоточення.

Війська РФ охопив страх прориву ЗСУ, оскільки окупанти розуміють, що сили оборони України все ближче до Токмака. У розвідці Британії заявили, що на підступах до захопленого міста росіяни будують додаткові укріплення і посилюють їх. Російські військові евакуюють свої сім'ї.

ЗСУ можуть звільнити Токмак і вийти до Азовського моря, вважає колишній командир батальйону Айдар Євген Дикий. На думку експерта, щоб досягти просування, потрібно зруйнувати другу лінію російської "оборони" ворога. Тоді армія України наблизиться до Криму.

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Запорізька область Токмак війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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