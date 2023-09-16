Пролунали сильні вибухи: у Токмаку розбомбили базу окупантів

Кількість вибухів у Токмаку збільшилась. З міста вивозять росіян та колаборантів.

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В окупованому Токмаку прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Українські військові успішно підірвали базу росіян в окупованому Токмаку Запорізької області. Після "прильотів" окупанти намагаються вивезти з міста "еліту". Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що "прильотів" по Токмаку стає все більше.

"Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було гучно", - написав Федоров.

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Він зазначив, що вибухи пролунали в місці розташування російської техніки на околиці.

Колаборанти намагаються "врятуватись" та евакуюються. Лише цього тижня евакуювали "паспортний стіл" та вивезли співробітників ФСБ РФ та частину "адміністрації".

Водночас Федоров акцентує на тому, що не слід сподіватися на "жест доброї волі" окупантів.

У Токмаку прогриміли потужні вибухи / фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пошматували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед. Українські військові мають успіхи в районах відразу декількох населених пунктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупантів РФ вибивають під Бахмутом. ЗСУ знищили майже всю техніку росіян в районі Кліщіївки, розповів Максим Жорін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

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