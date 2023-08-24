ЗСУ просунулись на Мелітопольському напрямку та відкинули окупантів із позицій

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії.

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У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 36 ОБрМП

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію на передовій. Окупанти завдали п’ять ракетних та 34 авіаційних удари протягом дня, а також здійснили 41 обстріл по українських позиціях та населених пунктах.

"На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області", - йдеться в дописі Генштабу у Facebook.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області.

відео дня

Однак, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додали у вечірньому зведенні.

У Генштабі зазначили, що за добу українські Сили оборони завдали 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та 3 по зенітно-ракетним комплексам противника.

Просування ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що українські військові у Криму знищили купу окупантів та катери. Українські військові вступили в бій проти окупантів за участю плавзасобів та авіації. Завдяки цим діям було ліквідовано мінімум 30 росіян.

РФ змінює війська на одному з напрямків, але втрачає солдатів сотнями. Росіяни за усяку ціну намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ під Бахмутом - залучають бронетехніку та авіацію.

Зеленський розповів, чому ЗСУ не можуть перекинути всі сили на південь. Президент пояснив, що після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги.

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