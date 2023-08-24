Потужний вибух і величезний стовп диму: ЗСУ розбомбили базу окупантів у Токмаку

У Мережі повідомляють, що, за попередніми даними, в Токмаку був знищений командний пункт окупантів.

https://glavred.net/ukraine/moshchnyy-vzryv-i-ogromnyy-stolb-dyma-vsu-razbombili-bazu-okkupantov-v-tokmake-10495591.html Посилання скопійоване

У Токмаку підірвали базу окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Після "прильотів" піднявся гігантський стовп густого диму. Відео вже розлетілося в Мережі.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, ЗСУ підірвали базу російських окупантів.

"Гаряче в тимчасово окупованому Токмаку", - написав Федоров.

відео дня

На відео видно, як людина, що знімає все на телефон, потрапила під обстріл. У мережі повідомляється про те, що ЗСУ підірвали командний пункт окупантів.

Дивіться відео з вибухом в окупованому Токмаку:

В окупованому Токмаку пролунав вибух / фото: скріншот

Варто зазначити, що Токмак є дуже важливим населеним пунктом на шляху до Мелітополя та Бердянська, а також для подальшого звільнення південних регіонів.

Через цей населений пункт проходить кілька доріг. Однією з них є дорога до роботи, яку нещодавно звільнили Сили оборони.

Спецоперація ГУР в Криму 24 серпня

Раніше повідомлялося, що ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Висадка була здійснена у ніч на 24 серпня. Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, стався бій, під час якого противник зазнав втрат. Також він додав, що інформація щодо кількості втрат ворога уточнюється.

Представники військової розвідки Андрій Черняк та Андрій Юсов розповіли, що операцію на території мису Тарханкут – у населених пунктах Маяк та Оленівка – була рейдом.

Згодом у ГУР розповіли подробиці спецоперації та зазначили, що українські захисники знищили техніку РФ і встановили прапор України на півострові. Водночас в українській розвідці звернули увагу, що окупаційна адміністрація Криму цю подію не коментувала, не зважаючи на масові звернення місцевих жителів. Загарбники видали лише одне повідомлення – про нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

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