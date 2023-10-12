ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир 'Айдару'

Від долі Токмака значною мірою залежить результат всієї нашої літньо-осінньої наступальної кампанії ЗСУ, вважає Дикий.

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Ситуація на фронті загострюється / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних сил, скріншот: deepstatemap.live

Військовий аналітик Євген Дикий розповів, що російські війська активізувалися на Лимано-Куп’янському та Авдіївському напрямках фронту, аби відтягнути українські війська від півдня, де ЗСУ мають шанс звільнити Токмак та вийти до Азовського моря.

"На півдні зараз вирішується доля Токмака, а від долі Токмака взагалі значною мірою залежить результат всієї нашої літньо-осінньої наступальної кампанії. Якщо наших захисникам і захисницям таки вдасться прорватись на Токмак, взяти його, то це означатиме, що друга лінія із трьохлінійної російської оборони вже остаточно зламана - так звана "лінія Суровікіна". І це означатиме, що практично з гарантією ми цього року виходимо до Азовського моря, Крим стає "островом" з усім, що з цього витікає", - наголосив Дикий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що росіяни це теж добре розуміють, тому наразі не лише там посилили оборону, але й для ворога зараз критично важливо змусити українські війська перекинути резерви на будь-яку іншу ділянку фронту.

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Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ розкрили деталі успішного прориву на Сході. На Бахмутському напрямку за добу відбулося 8 бойових зіткнень. Силам оборони України вдалось ліквідували 167 окупантів, ще один потрапив в полон.

Росіяни наступають та намагаються остаточно захопити Луганську область. Ворог намагається зараз акцентувати великі свої зусилля, зокрема важку техніку, а також особовий склад на маленьких ділянках фронту.

У ЗСУ попереджають про зміну тактики Чорноморського флоту РФ. Окупанти застосовують у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", а решта кораблів рідко беруть участь у бойових діях.

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