Обстріли не вщухають: в ОСУВ 'Таврія' оцінили загрозу наступу РФ на Херсон

В ОСУВ "Таврія" зазначили, що українські військові продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині попри спроби наступу військ РФ.

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Обстріли Херсона - в ЗСУ оцінили загрозу наступу на місто / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Російські окупанти майже кожного дня завдають ударів із застосуванням артилерії по Херсону. Однак, станом на зараз російські окупанти не мають можливості проводити наступальні операції в напрямку обласного центру. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, загалом в операційній зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за останній місяць було зафіксовано 89 бойових зіткнень.

"Про обласний центр, звичайно, немає підстав говорити, що йому загрожують якісь сухопутні штурми. На жаль, Херсон щодня переживає по кілька обстрілів з російської артилерії, яка дістає до обласного центру. Але російський наступ йому не загрожує", - говорить він. відео дня

Лиховій додав, що це пояснюється активною роботою українських військ на плацдармах на лівому березі Дніпра.

"Це є певною підставою для того, щоб говорити про меншу небезпеку форсування Дніпра з боку російських військ, які при цьому там утримують досить значну присутність", - вказує речник.

Він наголошує, що російські окупанти намагаються промацувати оборону ЗСУ на островах Дніпра, північніше населеного пункту Кринки. Лиховій зазначає, що росіяни проводять штурмові дії на цьому напрямку із застосуванням тактики малих піхотних груп.

Хто такий Дмитро Лиховій Дмитро́ Ві́кторович Лихові́й — український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня", зазначає Вікіпедія

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку протягом останніх трьох днів не було зафіксовано жодних штурмових дій з боку російських військ, що є досить нетиповим для загарбників. Про це 20 серпня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Російським диверсійно-розвідувальним групам не вдається проникнути на правобережну частину Херсонщини, включаючи Херсон. Українські захисники знищують навіть ті штурмові групи, які намагаються висадитися на острів Нестрига в дельті Дніпра, про що заявив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

Партизани руху спротиву "Атеш" провели диверсію біля Олешок Херсонської області. Успішна операція полягала в підпалі сухої трави у кількох місцях поблизу позицій одного з підрозділів 70-ї мотострілецької дивізії.

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